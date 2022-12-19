Цей проєкт і дасть змогу школярам знайти онлайн-репетитора-волонтера. Загалом ціль платформи "Tangle of skills" – зробити індивідуальне навчання і практику роботи репетитором доступними кожному.

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Репетитори-волонтери допоможуть учням вчитися

Заняття для учнів є безкоштовними. За бажанням можна робити добровільні внески. Мінімальний час співпраці із репетитором – 1 місяць. А якщо учень вирішив припинити заняття, то попереджати про вихід із проєкту потрібно за тиждень.

Також організатори набирають репетиторів. Якщо ви маєте бажання долучитися до проєкту як волонтер, то зробити це можна за посиланням. На цій позиції ви отримаєте доступ до:

чату для спілкування із однодумцями та підтримку координаторів;

лекцій та вебінарів від експертів;

підбірки ресурсів;

платформи Moodle для роботи з учнями;

сертифікат, що затверджує вашу волонтерську діяльність.

Заявку можна подати до 31 грудня за посиланням.

Більше про проєкт можна дізнатися на сайті.

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