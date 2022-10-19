Война в Украине: с какими проблемами сталкиваются школьники во время учебы

Полномасштабная война России против Украины кардинально изменила жизнь украинцев, работу государственных учреждений, учебных заведений, предприятий. В частности, существенные изменения претерпел учебный процесс.

Сейчас не во всех регионах Украины дети могут получать качественное образование. При этом сталкиваются с большими проблемами во время обучения.

Важно Педагоги-коллаборанты после освобождения территорий работают на своих должностях – Горбачев

С какими проблемами сталкиваются школьники

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал, что украинские дети во время войны сталкиваются с несколькими проблемами.

Проблема психологической поддержки.

Проблема оценки образовательных потерь

Горбачев отмечает, что ребенок не может получить качественное образование в таких военных условиях.

Часть детей долго не училась, по разным причинам: пребывание в укрытиях, бомбардировки, переезды, отсутствие гаджетов и интернета,

– уточняет образовательный омбудсмен.

Многие дети находятся за границей

По законам страны пребывания, напомнил Горбачев, дети должны посещать местную школу. Поэтому у многих детей нет возможности учиться в украинских школах. А это – образовательные потери.

Организация обучения

По словам образовательного омбудсмена, это очень большая проблема. Он подчеркнул, что поддерживает идею, чтобы в рамках одного учебного заведения комбинировались все формы получения образования – очная, дистанционная, смешанная. Но обучение нужно правильно организовать. Также не забыть о правильной оплате труда учителей.

Предлагать решение этих проблем должны эксперты вместе с директорами школ и учителями.

Читайте Украинских детей в Польше бесплатно будут готовить в школу

Как сейчас учатся дети в Украине