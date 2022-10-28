Школьники одного из областных центров Украины возвращаются к офлайн-обучению
Источник:Александр Третяк
Из-за войны большинство школьников в Украине вынуждены учиться дистанционно. Форма получения образования существенно зависит от безопасности в регионе.
Массированные обстрелы Россией энергетических объектов в Украине повлекли за собой новые проблемы. В стране экономят свет и тепло. Поэтому детей в отдельных регионах отправили на каникулы.
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Учащиеся в Ровно возвращаются за парты
Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что школьники города возвращаются за парты. Очное обучение в школах возобновляется с понедельника.
Приняли решение завершить осенние каникулы и вернуть детей на обучение с 31 октября,
– сообщил Третьяк.
По его словам, в каждой школе расписания уроков и их продолжительность будут корректироваться педагогами. Что важно, согласно графикам отключения света и ситуации в стране.
В случае объявления воздушной тревоги дети вместе с работниками школ идут в укрытие, напомнил руководитель Ровно.
Каникулы в школах Ровно
- На этой неделе школьники в Киеве отдыхали от учебы. Их отправили на каникулы после атаки России на энергетические объекты области.
- Каникулы в школах Ровно продолжаются неделю – с 24 октября по 28 октября.
- Садочки работают в обычном режиме, сообщал Третьяк.
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В нескольких городах Украины отменяют осенние каникулы в школах
Черкасская область
В некоторых школах Черкасской области осенние каникулы перенесли на зиму. Начальник областного управления образования Валерий Данилевский рассказал , что отдых учеников отсрочили в 86 школах двенадцати общин. Это почти 20% от общего количества.
Так что отдыхать будут зимой школьники таких общин:
- Баштечковская;
- Бужанская;
- Городищенская;
- Драбовская;
- Звенигородская;
- Каневская;
- Ладыжинская;
- Христиновская;
а также часть заведений таких общин:
- Ирклиевской;
- Екатеринопольской;
- Мокрокалигорская;
- Терновской.
Белая Церковь
В школах Белой Церкви отменили осенние каникулы. Зато зимние будут длиннее обычного. Все для того, чтобы экономить тепло и из соображений безопасности, рассказал руководитель управления образования и науки Белоцерковского городского совета Юрий Петрик.
По его словам, зимой ситуация также может осложниться и из-за вероятности атак России на объекты критической инфраструктуры.
Предварительно зимние каникулы начнутся 26 декабря 2022 года и продлятся до 22 января 2023 года, сообщил чиновник.
Коломыя
Осенние каникулы в Коломне также перенесли – на декабрь. Все ради экономии.
Учеба будет продолжаться без перерыва на каникулы вплоть до 23 декабря. А с 26 декабря дети уйдут на длинные зимние каникулы.
Как сейчас идет обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- Образовательные заведения Киевщины в течение 24 – 28 октября будут работать в дальнейшем дистанционно. Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
- На Волыни, в Ковеле , из-за проблем со светом после ракетных ударов России ввели недельные каникулы в школах, рассказала главная специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.
- В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
- На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не уйдут . Однако субботний террор России ситуацию изменил. Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.