Школьники одного из областных центров Украины возвращаются к офлайн-обучению

Из-за войны большинство школьников в Украине вынуждены учиться дистанционно. Форма получения образования существенно зависит от безопасности в регионе.

Массированные обстрелы Россией энергетических объектов в Украине повлекли за собой новые проблемы. В стране экономят свет и тепло. Поэтому детей в отдельных регионах отправили на каникулы.

Важно В нескольких городах Украины отменяют осенние каникулы в школах

Учащиеся в Ровно возвращаются за парты

Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что школьники города возвращаются за парты. Очное обучение в школах возобновляется с понедельника.

Приняли решение завершить осенние каникулы и вернуть детей на обучение с 31 октября,

– сообщил Третьяк.

По его словам, в каждой школе расписания уроков и их продолжительность будут корректироваться педагогами. Что важно, согласно графикам отключения света и ситуации в стране.

В случае объявления воздушной тревоги дети вместе с работниками школ идут в укрытие, напомнил руководитель Ровно.

Каникулы в школах Ровно

На этой неделе школьники в Киеве отдыхали от учебы. Их отправили на каникулы после атаки России на энергетические объекты области.

Каникулы в школах Ровно продолжаются неделю – с 24 октября по 28 октября.

Садочки работают в обычном режиме, сообщал Третьяк.

Читайте Как действовать, если воздушная тревога или обстрел случились по дороге в школу

В нескольких городах Украины отменяют осенние каникулы в школах

Из-за экономии света и тепла школьные осени в нескольких населенных пунктах Украины отменяют.