Сколько Россия убила детей и уничтожила учебных заведений в Украине

Россия продолжает уничтожать учебные заведения в Украине. При этом агрессор и дальше убивает украинских детей.

Глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Сергей Бабак рассказал, что за время полномасштабной войны Россия убила несколько сотен детей в Украине. Также уничтожила более 2,5 тысяч учебных заведений.

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Сколько убила детей и уничтожила учебных заведений

По состоянию на утро 17 октября в Украине, по словам Бабака, более 2600 учебных заведений пострадали в результате бомбардировок и обстрелов россиян. Из них – 323 разрушены полностью.

Также, добавил глава профильного комитета ВРУ, погибли более 420 детей. Еще более 800 получили ранения.

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В результате российских массированных ракетных атак 10 – 11 октября в Украине получили повреждения 38 учебных заведений, сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона.

Это платформа, на которой можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны России против Украины – сhildrenofwar.gov.ua

На их восстановление срочно требуются средства. Правительство уже планирует выделить деньги. В первую очередь нужно остеклить окна и отремонтировать крыши в этих учебных заведениях.

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