Сколько Россия убила детей и уничтожила учебных заведений в Украине
Источник:Сергей Бабак
Россия продолжает уничтожать учебные заведения в Украине. При этом агрессор и дальше убивает украинских детей.
Глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Сергей Бабак рассказал, что за время полномасштабной войны Россия убила несколько сотен детей в Украине. Также уничтожила более 2,5 тысяч учебных заведений.
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Сколько убила детей и уничтожила учебных заведений
По состоянию на утро 17 октября в Украине, по словам Бабака, более 2600 учебных заведений пострадали в результате бомбардировок и обстрелов россиян. Из них – 323 разрушены полностью.
Также, добавил глава профильного комитета ВРУ, погибли более 420 детей. Еще более 800 получили ранения.Важно! Это платформа, на которой можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны России против Украины – сhildrenofwar.gov.ua.
Россия за два дня разрушила почти 40 учебных заведений
На их восстановление срочно требуются средства. Правительство уже планирует выделить деньги. В первую очередь нужно остеклить окна и отремонтировать крыши в этих учебных заведениях.
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Какие еще учебные заведения в Киеве уничтожил агрессор
- Значительные повреждения получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В помещениях Желтого корпуса университета вылетели окна и двери. Также есть значительные разрушения и внутри помещения вуза.
- Среди поврежденных российскими ракетами заведений столицы – Научная библиотека имени М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко. Директор библиотеки Олег Сербин рассказал, насколько серьезны разрушения. В основном в здании повреждены окна, двери и стены. Книги при этом уцелели, ведь стекло летело между рядами. Для восстановления библиотеки нужны значительные средства.
- Из-за ракетного удара России 10 октября также сильно повреждены и штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской Дом учителя.
- Россияне уничтожили также офис Национального антарктического научного центра.
- В Киеве также повреждены три школы, детский сад и два заведения внешкольного образования.