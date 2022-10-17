Сколько Россия убила детей и уничтожила учебных заведений в Украине

17 октября 2022 , 11:49
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Сергей Бабак

Россия продолжает уничтожать учебные заведения в Украине. При этом агрессор и дальше убивает украинских детей.

Глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Сергей Бабак рассказал, что за время полномасштабной войны Россия убила несколько сотен детей в Украине. Также уничтожила более 2,5 тысяч учебных заведений.

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Сколько убила детей и уничтожила учебных заведений

По состоянию на утро 17 октября в Украине, по словам Бабака, более 2600 учебных заведений пострадали в результате бомбардировок и обстрелов россиян. Из них – 323 разрушены полностью.

Также, добавил глава профильного комитета ВРУ, погибли более 420 детей. Еще более 800 получили ранения.

Важно! Это платформа, на которой можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны России против Украины – сhildrenofwar.gov.ua.

Россия за два дня разрушила почти 40 учебных заведений

В результате российских массированных ракетных атак 10 – 11 октября в Украине получили повреждения 38 учебных заведений, сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона.

На их восстановление срочно требуются средства. Правительство уже планирует выделить деньги. В первую очередь нужно остеклить окна и отремонтировать крыши в этих учебных заведениях.

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Какие еще учебные заведения в Киеве уничтожил агрессор

  • Значительные повреждения получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В помещениях Желтого корпуса университета вылетели окна и двери. Также есть значительные разрушения и внутри помещения вуза.
  • Среди поврежденных российскими ракетами заведений столицы – Научная библиотека имени М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко. Директор библиотеки Олег Сербин рассказал, насколько серьезны разрушения. В основном в здании повреждены окна, двери и стены. Книги при этом уцелели, ведь стекло летело между рядами. Для восстановления библиотеки нужны значительные средства.
  • Из-за ракетного удара России 10 октября также сильно повреждены и штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской Дом учителя.
  • Россияне уничтожили также офис Национального антарктического научного центра.
  • В Киеве также повреждены три школы, детский сад и два заведения внешкольного образования.

Автор: Марія Волошин