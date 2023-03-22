В Израиле активные обстрелы продолжаются недолго, там нет масштабов боевых действий, которые сейчас переживает Украина. И все же некоторые методики нам могут понадобиться. Интересные факты об обучении в Израиле – читайте ниже.

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Обучение при обстреле останавливается, но не во всей стране

Три года тому назад в Израиле было сильное обострение военного конфликта. Поэтому на несколько дней там остановили очную учебу в школах. Однако сейчас – если обстреливают юг страны, то закрываются школы только в этом регионе, если нападения на севере – там, а в центре, на юге и на востоке дети учатся.

Даже после серьезных атак врага школы закрываются только на короткий промежуток времени. Например, если ракеты летели всю ночь и есть прогнозы, что обстрелы будут продолжаться днем.

Любопытно! 9 марта Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. Поэтому в Киевской области, Одесской и Ровенской сменили работу школ – ученики учились дистанционно.

Учебные заведения имеют бомбоубежища и бетонные перекрытия

По состоянию на 2022 год в Израиле все без исключения школы и детские сады в центре и на юге страны построены с бетонными перекрытиями и имеют бомбоубежища. Высотность школ – максимум 2 этажа. Стены бомбоубежища бетонные, а их толщина по всему периметру – 40 или 50 сантиметров.

Как выглядит бетонное перекрытие? Это огромная плита между этажами, этакий "второй пол" или "второй потолок", который держится на железобетонных столбах по периметру. При прямом попадании такое перекрытие должно выдержать удар.

Окна в школах обычные, а в бомбоубежищах – совсем небольшие и закрываются металлическими ставнями. А еще над окнами есть бетонные "картузы", которые дополнительно уберегают от обломков.

Справка! Пока только две трети учебных заведений в Украине, а это около 18 тысяч помещений, оборудованы укрытиями. Подробности – читайте в статье.

Детей учат быстро прятаться в укрытие

Дважды в год в школах Израиля проходит обучение для детей на случай ракетных бомбардировок или землетрясений. Дети знают, за сколько секунд до их района долетают ракеты.

Каждый ученик знает наизусть – если раздается сирена, надо бросить все и в эту же секунду слаженно направляться в бомбоубежище. Никто не берет с собой никаких вещей, ни телефон, ни портфель, ни куртку, даже не ждут учителя.



Дети направляются в укрытие / Фото Insider

"В чем застала тревога, в том бежишь к тайнику. Главное – бежать очень быстро", – вот этому учат учителя учеников в Израиле. При этом каждый ученик знает, куда нужно бежать. Каждый класс имеет двух-трех представителей, ответственных за эвакуацию детей. Как только раздается сирена, они направляют всех школьников в бомбоубежище, следят за порядком.

В бомбоубежище дети находятся до конца воздушной тревоги плюс еще 10 минут. Хранилище рассчитано только на стоячие места, не на сидячие. Там вмещается до 200 человек.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

В Израиле есть еще одна важная инструкция: если ребенок в отдаленном классе и понимает, что не успевает добежать в укрытие, он должен лечь вдоль внутренних стенок на пол.

А если бомбардировка застала на открытом пространстве – не нужно бежать или приседать. Нужно как раз ложиться на землю, прикрыв голову руками. Ведь самые низкие осколки летят на высоте 30 – 40 сантиметров, то есть могут пролететь.

Как воздушные тревоги влияют на учащихся? Часто возникают ситуации во время тревоги, когда учащиеся впадают в ступор или имеют страх.

Одна девочка стояла с совершенно расфокусированным взглядом посреди коридора и громко кричала и выла. Заняло несколько минут, чтобы довести ее до бомбоубежища", – вспомнила педагогица из Израиля.

Бывали случаи, когда ученики боялись идти в хранилище из-за клаустрофобии.

Знакомство с армейскими основами

Еще во время учебы в школе (в старших классах) начинается подготовка к службе в армии. Служат и ребята, и девушки. Если человек не уходит в армию, это считается позором.

В 10-м классе однажды подростки общаются с представителями разных видов войск. Те рассказывают, что это первая волна мобилизации, как к ней подготовиться и заполнить документы.



Школа в Израиле / Фото Times of Israel

Основная цель – помочь будущему солдату выбрать вид войск и даже конкретное отделение, в котором он хочет служить. Все призывники еще со школы знают, где будет проходить их служба.

В течение 12 класса каждый ученик получает несколько вызовов на тестирование от армии. В зависимости от результатов армия высылает список возможных специальностей и будущий призывник выбирает лучший для себя вариант.

Также с 10-ми и 11-ми классами проводят стратегические учения, чтобы ученики поняли, что их ждет в армии. Для выпускных классов два дня подряд раз в год проводится "Курс первой помощи", где учат спасать жизнь.

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Любопытно! Раз в неделю в школы Израиля приходят 10 – 12 военных и помогают учащимся с домашними заданиями. Каждый предлагает свое репетиторское подспорье в предметах, которые знает лучше всего.

С учителями занимается специальное подразделение армии

В экстренных ситуациях администрация школы должна знать, что делать, а учителя не должны теряться. Для этого в Израиле проводят тренинги с педагогами, а через них учат безопасному поведению детей.

В армии Израиля есть специальный род войск – служба тыла, работающая с населением во время чрезвычайных ситуаций. Там есть даже специальное педагогическое подразделение и военнослужащие-инструкторы для работы с учителями и учащимися. Они приходят в сады и школы и проводят занятия.