В Ізраїлі активні обстріли тривають недовго, там немає таких масштабів бойових дій, які зараз переживає Україна. Та все ж, деякі методики нам можуть знадобитися. Цікаві факти про навчання в Ізраїлі – читайте нижче.

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Навчання під час обстрілів зупиняється, але не в усій країні

Три роки тому в Ізраїлі було сильне загострення військового конфлікту. Тому на кілька днів там зупинили очне навчання в школах. Проте зараз – якщо обстрілюють південь країни, то зачиняються школи лише в цьому регіоні, якщо напади на півночі – тоді там, а в центрі, на півдні і на сході діти навчаються.

Навіть після серйозних атак ворога школи зачиняються лише на короткий проміжок часу. Наприклад, якщо ракети летіли всю ніч і є прогнози, що обстріли триватимуть вдень.

Цікаво! 9 березня Росія вчергове атакувала Україну ракетами та дронами. Через це у Київській області, Одеській та Рівненській змінили роботу шкіл – учні навчалися дистанційно.

Заклади освіти мають бомбосховища й бетонні перекриття

Станом на 2022 рік в Ізраїлі всі без винятку школи та дитячі садочки в центрі та на півдні країни побудовані з бетонними перекриттями та мають бомбосховища. Висотність шкіл – максимум 2 поверхи. Стіни бомбосховища бетонні, а їхня товщина по всьому периметру – 40 чи 50 сантиметрів.

Як виглядає бетонне перекриття? Це величезна плита між поверхами, така собі "друга підлога" чи "друга стеля", яка тримається на залізобетонних стовпах по периметру. Під час прямого влучання таке перекриття має витримати удар.

Вікна в школах звичайні, а в бомбосховищах – зовсім невеликі та закриваються металевими віконницями. А ще над вікнами є бетонні "картузи", які додатково вберігають від уламків.

Довідка! Наразі лише дві третини навчальних закладів в Україні, а це близько 18 тисяч приміщень, обладнані укриттями. Деталі – читайте у статті.

Дітей вчать швидко ховатися в укриття

Двічі на рік у школах Ізраїлю проходить навчання для дітей на випадок ракетних бомбардувань чи землетрусів. Діти знають, за скільки секунд до їхнього району долітають ракети.

Кожен учень знає напам'ять – якщо лунає сирена, треба кинути все і цієї ж секунди злагоджено прямувати до бомбосховища. Ніхто не бере із собою жодних речей, ні телефон, ні портфель, ні куртку, навіть не чекають вчителя.



Діти прямують в укриття / Фото Insider

"У чому застала тривога, у тому біжиш до сховку. Головне – бігти дуже швидко", – ось цьому вчать вчителі учнів у Ізраїлі. При цьому кожен учень знає, куди саме треба бігти. Кожен клас має двох-трьох представників, відповідальних за евакуацію дітей. Щойно лунає сирена, вони спрямовують усіх школярів у бомбосховище, слідкують за порядком.

У бомбосховищі діти перебувають до кінця повітряної тривоги плюс ще 10 хвилин. Сховище розраховане лише на стоячі місця, не на сидячі. Там вміщається до 200 осіб.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

В Ізраїлі є ще одна важлива інструкція: якщо дитина у віддаленому класі й розуміє, що не встигає добігти в укриття, вона має лягти вздовж внутрішніх стін на підлогу.

А якщо бомбардування застало на відкритому просторі – не потрібно бігти чи присідати. Потрібно саме лягати на землю, прикривши голову руками. Адже найнижчі осколки летять на висоті 30 – 40 сантиметрів, тобто можуть пролетіти.

Як повітряні тривоги впливають на учнів? Часто виникають ситуації під час тривоги, коли учні впадають в ступор чи мають страх.

Одна дівчинка стояла з абсолютно розфокусованим поглядом посеред коридору й голосно кричала і вила. Зайняло кілька хвилин, щоб довести її до бомбосховища", – пригадала педагогиня з Ізраїлю.

Траплялись випадки, коли учні боялись іти в сховище через клаустрофобію.

Знайомство з армійськими основами

Ще під час навчання в школі (у старших класах) починається підготовка до служби в армії. Служать і хлопці, і дівчата. Якщо людина не йде в армію, це вважається ганьбою.

У 10-му класі одного дня підлітки спілкуються з представниками різних видів військ. Ті розповідають, що таке перша хвиля мобілізації, як до неї підготуватися та заповнити документи.



Школа в Ізраїлі / Фото Times of Israel

Основна ціль – допомогти майбутньому солдату обрати вид військ і навіть конкретне відділення, в якому хоче служити. Усі призовники ще зі школи знають, де буде проходити їхня служба.

Протягом 12-го класу кожен учень отримує кілька викликів на тестування від армії. Залежно від результатів армія висилає список можливих спеціальностей, і майбутній призовник обирає найкращий для себе варіант.

Також із 10-ми та 11-ми класами проводять стратегічні навчання, щоб учні зрозуміли, що на них чекає в армії. Для випускних класів два дні поспіль раз на рік проводиться "Курс першої допомоги", де навчають рятувати життя.

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Цікаво! Раз на тиждень до шкіл Ізраїлю приходять 10 – 12 військових та допомагають учням із домашніми завданнями. Кожен пропонує свою репетиторську підмогу в предметах, які знає найкраще.

З вчителями займається спеціальний підрозділ армії

В екстрених ситуаціях адміністрація школи має знати, що робити, а вчителі не повинні губитися. Для цього в Ізраїлі проводять тренінги з педагогами, а через них навчають безпечної поведінки дітей.

В армії Ізраїля є спеціальний рід військ – служба тилу, яка працює з населенням під час надзвичайних ситуацій. Там є навіть спеціальний педагогічний підрозділ і військовослужбовці-інструктори для роботи з вчителями і учнями. Вони приходять в садочки та школи й проводять заняття.