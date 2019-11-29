Документы для поступления в Германию: советы абитуриентам

Высшее образование в Германии – мечта не только украинцев, но и абитуриентов со всего мира. Причина популярности – бесплатное обучение в государственных вузах и высокое качество образования. Каковы особенности обучения в Германии, и какие документы нужны для поступления – в нашем материале.

Дипломы, выданные местными университетами, высоко ценятся работодателями во всем мире. Однако немцы народ педантичный и во всем любят порядок.

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Особенности высшего образования в Германии

Поступать на бакалавриат в немецкий вуз сразу после школы не получится. Для поступления на эту форму обучения нужно иметь сертификат Abitura. Наш аттестат о среднем образовании не подойдет.

Как тогда поступить? Для этого существуют два варианта. Первый – поступление в украинский вуз на 1 или два курса. Именно успешно законченные 1-2 курса украинского аккредитованного университета позволят получить сертификат Abitura.

Вариант второй – подготовительный колледж. Этот вариант немного сложнее, однако гарантирует поступление в университет. Немецкие подготовительные колледжи (Studienkolleg) не принимают студентов напрямую. Вам нужно собрать все документы для обучения в желанном университете и подать их именно в желаемое учебное заведение. При этом надо отметить, что вы готовы пройти подготовительные курсы.

Если университет условно зачисляет студента, то отправляет весь пакет в государственный штудиенколег (Studienkolleg), и там уже абитуриент сдает необходимые экзамены и приступает к обучению.



Гумбольдский университет Берлина – один из самых престижных вузов Германии / фото: Holidaygid

Какие документы нужны для поступления в вузы Германии

регистрационная форма;

аттестат о среднем образовании с переводом + нотариальное заверение;

апостиль (приложение) с переводом;

сертификат о знании языка В1 (для частного подготовительного колледжа), В2 (для государственного), С1 (при поступлении в вуз после первого курса украинского университета);

копия заграничного паспорта;

4 фотографии;

мотивационное письмо;

резюме в виде таблицы;

рекомендательные письма.

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Какие сроки подачи документов?Поступать можно дважды в год. Срок подачи на зимний семестр: с конца апреля до 15 июля.

Подача документов на летний семестр: конец ноября – 15 января.