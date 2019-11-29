Документи для вступу до Німеччини: поради абітурієнтам

Вища освіта в Німеччині – мрія не лише українців, але й абітурієнтів з усього світу. Причина популярності – безкоштовне навчання в державних вишах та висока якість освіти. Які особливості навчання в Німеччині, та які документи потрібні для вступу – у нашому матеріалі.

Дипломи, видані тамтешніми університетами, високо цінуються роботодавцями в усьому світі. Проте німці народ педантичний і в усьому люблять порядок.

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Особливості вищої освіти в Німеччині

Вступати на бакалаврат в німецький виш відразу після школи не вийде. Для вступу на цю форму навчання треба мати сертифікат Abitura. Наш атестат про середню освіту не підійде.

Як тоді вступити? Для цього існують два варіанти. Перший – вступ до українського вишу на 1 або два курси. Саме успішно закінчені 1-2 курси українського акредитованого університету дадуть змогу отримати сертифікат Abitura.

Варіант другий – підготовчий коледж. Цей варіант трохи складніший, проте гарантує вступ до університету. Німецькі підготовчі коледжі (Studienkolleg) не приймають студентів напряму. Вам потрібно зібрати всі документи для навчання в омріяному університеті і подати їх саме до бажаного навчального закладу. При цьому треба зазначити, що ви готові пройти підготовчі курси.

Якщо університет умовно зараховує студента, то відправляє весь пакет у державний штудієнколєг (Studienkolleg), і там вже абітурієнт здає необхідні іспити та приступає до навчання.



Гумбольдський університет Берліна – один з найпрестижніших вишів Німеччини / фото: Holidaygid

Які документи потрібні для вступу у виші Німеччини

реєстраційна форма;

атестат про середню освіту з перекладом + нотаріальне завірення;

Апостиль (додаток) з перекладом;

сертифікат про знання мови В1 (для приватного підготовчого коледжу), В2 (для державного), С1 (при вступі до вищого навчального закладу після першого курсу українського університету);

копія закордонного паспорта;

4 фотографії;

мотиваційний лист;

резюме у вигляді таблиці;

рекомендаційні листи.

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Які терміни подачі документів?Вступати можна двічі на рік. Термін подачі на зимовий семестр: з кінця квітня до 15 липня.

Подача документів на літній семестр: кінець листопада – 15 січня.