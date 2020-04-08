24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Likar Покер Дизайн Афиша
more

Обучение за границей: Катар приглашает на бесплатную стажировку

- Читати новину українською
Катар предлагает стажировку всем иностранцам / Rowen Smith

Правительство Катара приглашает украинцев на бесплатную одногодичную стажировку. Катар выделит 75 стипендий для обучения в 2020-2021 учебном году в Центре арабского языка.

После окончания стажировки участники получат сертификат, пишет пресс-служба МОН.

Вас может заинтересовать: Учиться в одной из лучших частных школ США реально – пример украинского школьника

Кандидаты должны подать заявку для регистрации на официальной веб-странице Дохийского института последипломного образования и Центра арабского языка. После отбора заявителей, участник должен сообщить приемному отделу о своем желании подать заявку на обучение по "Программе стипендий Государства Катар".


Дохийский институт последипломного образования / фото: Academicpositions

Стипендию предоставляет правительство Катара, однако дополнительные вопросы следует направлять по ссылкам в Катарский университет, или Дохийский институт последипломного образования.

Читайте также: Онлайн-образование за границей Эстония вводит удаленное образование для иностранцев

Сколько университетов в Катаре?На территории Катара находится всего один университет, однако высшая система охватывает в целом 8 учебных заведений 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Министерство образования Украины Катар Высшее образование Учеба Образование за рубежом
Комментарии

Читайте также

сегодня , 09:55 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 208152
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 7 апреля: план выхода Украины из карантина, в Китае ни одной смерти
Новини України 24703
сегодня , 08:51 Онлайн-уроки для 6 класса: смотреть видео занятий за 8 апреля
Школа 956
сегодня , 06:25 Пасха-2020: как в храмах будут освящать пасхальные блюда
Новини України 21885
сегодня , 09:37 Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 8 апреля
Школа 330
сегодня , 09:42 От коронавируса в Украине умерли уже 52 человека: детали
Лікування 35628
сегодня , 09:06 Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 8 апреля
Школа 262
сегодня , 08:57 Онлайн-уроки для 5 класса: смотреть видео занятий за 8 апреля
Школа 698
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
1 апреля 15:49 Участники олимпиад не получат баллы при поступлении, – Мандзий
Ростислав Струтинський
1 апреля 14:40 Школьники могут закончить учебный год с помощью онлайн-тестов, – Кличко
Ростислав Струтинський
1 апреля 13:45 Украинцы разработали технологию, которая будет следить за эффективностью онлайн-образования
Ростислав Струтинський
1 апреля 12:17 Пробное ВНО 2020: старшеклассники смогут бесплатно пройти тестирование
Ростислав Струтинський
31 марта 19:50 Возможности Erasmus+: как поехать на бесплатное обучение в Париж – история украинца

Новости
Больше новостей
Залиште відгук