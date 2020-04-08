Обучение за границей: Катар приглашает на бесплатную стажировку

Правительство Катара приглашает украинцев на бесплатную одногодичную стажировку. Катар выделит 75 стипендий для обучения в 2020-2021 учебном году в Центре арабского языка.

После окончания стажировки участники получат сертификат, пишет пресс-служба МОН.

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Кандидаты должны подать заявку для регистрации на официальной веб-странице Дохийского института последипломного образования и Центра арабского языка. После отбора заявителей, участник должен сообщить приемному отделу о своем желании подать заявку на обучение по "Программе стипендий Государства Катар".



Дохийский институт последипломного образования / фото: Academicpositions

Стипендию предоставляет правительство Катара, однако дополнительные вопросы следует направлять по ссылкам в Катарский университет, или Дохийский институт последипломного образования.

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Сколько университетов в Катаре?На территории Катара находится всего один университет, однако высшая система охватывает в целом 8 учебных заведений