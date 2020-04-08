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Навчання за кордоном: Катар запрошує на безкоштовне стажування

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Катар пропонує стажування усім іноземцям / Rowen Smith

Уряд Катару запрошує українців на безкоштовне однорічне стажування. Катар виділить 75 стипендій для навчання в 2020-2021 навчальному році у Центрі арабської мови.

Після закінчення стажування учасники отримають сертифікат, пише пресслужба МОН.

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Кандидати повинні подати заявку для реєстрації на офіційній веб-сторінці Дохійського інституту післядипломної освіти та Центру арабської мови. Після відбору аплікантів, учасник повинен повідомити приймальний відділ про своє бажання подати заявку на навчання за "Програмою стипендій Держави Катар".


Дохійський інститут післядипломної освіти / фото: Academicpositions

Стипендію надає уряд Катару, проте додаткові питання треба надсилати за посиланнями в Катарський університет, або Дохійський інститут післядипломної освіти.

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Скільки університетів в Катарі?На території Катару розташований лише один університет, проте вища система охоплює всього 8 навчальних закладів

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Міністерство освіти України Катар Вища освіта Освіта Освіта за кордоном
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