Активно помогала врагу: в Харьковской области обнаружили директора-коллаборанта
Источник:Харьковская областная прокуратура
На Харьковщине обнаружили еще одну предательницу среди педагогов. Она занимала руководящую "должность".
Колаборантка возглавляла одно из учебных заведений области. При этом активно внедряла российские стандарты в образовании.
Важно В Харьковской области нашли тысячи российских учебников и аттестаты
В Харьковской области обнаружили учительницу-коллаборантку
Так, прокуроры Купянской окружной прокуратуры совместно со следователями полиции изъяли в местном лицее российские учебники и аттестаты. При этом разоблачили главного "модератора" за внедрение российского образования. Им была директор этого учебного заведения.
Перед началом нового учебного года предательница получила от оккупационной администрации учебники русского образца для учеников 1 – 11 классов. Также эта "директор" отправила учителей начальных классов на "повышение квалификации" в Россию.
Предательнице уже сообщили о подозрении в коллаборационизме. Продолжается досудебное расследование.
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Какие еще доказательства русификации обнаружили в Харьковской области
- В Харьковской области прокуроры изъяли дипломы российского образца и зарплату преподавателей в рублях. Таков был результат осмотра медицинского колледжа в Волчанске, сообщил Болвинов.
- Правоохранители также изъяли образовательную программу по стандартам России и список для получения российских сим-карт.
- Прокуроры также изъяли доказательства, которые используют в расследовании преступлений страны-агрессора и коллаборантов.
- Начальник следственного управления полиции Харьковской области рассказал и о бывших педагогах, которые становились на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Русские уничтожали учебники, жгли их в котельных.
- Вместо этого внедряли свои русские книги, завозили их, агитировали о правильности образовательного процесса по российским стандартам.
- В противоположность педагогам-коллаборантам на деоккупированной части Харьковщины есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли.
- Болвинов также сообщил, что русские и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе города Изюм.
- Правоохранители открыли минимум 12 дел в отношении коллаборантов-педагогов.
- Также стражи порядка задержали на деоккупированной части Харьковщины директора образовательного учреждения. Коллаборант возглавлял Андреевский лицей Великобурлукского поселкового совета.
- Впоследствии в области обнаружили еще одну коллаборантку. Ею оказалась 48-летняя женщина. Она внедряла российские стандарты образования на Изюмщине. Ей уже сообщили о подозрении.
- Прокуроры и полицейские обнаружили в освобожденном от оккупантов Купянске более 5 тысяч российских учебников. Ими россияне "зомбировали" школьников 1–11 классов. Книги стражи порядка изъяли.