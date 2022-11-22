Активно помогала врагу: в Харьковской области обнаружили директора-коллаборанта

На Харьковщине обнаружили еще одну предательницу среди педагогов. Она занимала руководящую "должность".

Колаборантка возглавляла одно из учебных заведений области. При этом активно внедряла российские стандарты в образовании.

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В Харьковской области обнаружили учительницу-коллаборантку

Так, прокуроры Купянской окружной прокуратуры совместно со следователями полиции изъяли в местном лицее российские учебники и аттестаты. При этом разоблачили главного "модератора" за внедрение российского образования. Им была директор этого учебного заведения.

Перед началом нового учебного года предательница получила от оккупационной администрации учебники русского образца для учеников 1 – 11 классов. Также эта "директор" отправила учителей начальных классов на "повышение квалификации" в Россию.

Предательнице уже сообщили о подозрении в коллаборационизме. Продолжается досудебное расследование.

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