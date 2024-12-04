Победительница впечатляет: объявили результаты Радиодиктанта национального единства – 2024

В Украине 4 декабря объявили имена победителей нынешнего Радиодиктанта национального единства. Без единой ошибки текст написала Кристина Гоянюк из Львова.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на прямой эфир Украинского радио.

Кто стал победителем Радиодиктанта – 2024

Одной ошибки в тексте диктанта не допустил никто. А вот всего двух ошибок допустили несколько участников:

Тимичева Наталья;

Бондарь Андрей (учитель украинского языка и информатики Крушинской гимназии Глеваховского поселкового совета Киевской области);

Перещ Юлия (из Остерского лицея №1 Остерского городского совета Черниговской обл.);

Крячко Дарья;

Рубежанская Наталья.

Кординатор Радиодиктанта Юлия Шелудько, что участники диктанта часто присылали письма с текстами, добавляя слова благодарности, восхищения как самим текстом, так и чтецом.