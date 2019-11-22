Почти 1000 украинцев воспользовались сервисом проверки дипломов: детали

Министерство образования запустило сервис подтверждения подлинности диплома в октябре 2019 года. Менее чем за месяц платформой воспользовались более 1000 человек.

Сервис позволяет получить юридическое подтверждение достоверности диплома о высшем образовании – такой документ приходит к вам на электронную почту, сообщает официальный сайт МОН.

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Таким образом мы формируем культуру взаимодействия государственных органов с ключевыми стейкхолдерами – обычными гражданами. Теперь они, не выходя из дома, в два клика могут получить документ, подтверждающий достоверность диплома,

– рассказала министр образования Анна Новосад.

Министерство предоставляет информацию только о дипломах, выданных в Украине после 2000 года. Засекреченной остается информация о выпускниках военных учебных заведений.

Обращаться можно как физическим лицам, так и юридическим. Получить подтверждение своего диплома можно по ссылке.

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Что нужно знать, чтобы получить подтверждение?

в специальной форме по ссылке указать реквизиты диплома и персональные данные его владельца;

система сформирует подтверждение, наложит электронную подпись и печать на документ.

в течение трех рабочих дней на вашу электронную почту придет заверенное подтверждение диплома.

А сколько процентов украинцев имеют высшее образование?Примерно 79% выпускников украинских школ получают высшее образование каждый год