Почти 1000 украинцев воспользовались сервисом проверки дипломов: детали
Министерство образования запустило сервис подтверждения подлинности диплома в октябре 2019 года. Менее чем за месяц платформой воспользовались более 1000 человек.
Сервис позволяет получить юридическое подтверждение достоверности диплома о высшем образовании – такой документ приходит к вам на электронную почту, сообщает официальный сайт МОН.
Вас может заинтересовать: В украинских университетах проведут эксперимент по дуальному образованию
Таким образом мы формируем культуру взаимодействия государственных органов с ключевыми стейкхолдерами – обычными гражданами. Теперь они, не выходя из дома, в два клика могут получить документ, подтверждающий достоверность диплома,
– рассказала министр образования Анна Новосад.
Министерство предоставляет информацию только о дипломах, выданных в Украине после 2000 года. Засекреченной остается информация о выпускниках военных учебных заведений.
Обращаться можно как физическим лицам, так и юридическим. Получить подтверждение своего диплома можно по ссылке.
Больше о нововведениях: Коррупции станет меньше: Минобразования отказывается от бумажной волокиты в науке
Что нужно знать, чтобы получить подтверждение?
- в специальной форме по ссылке указать реквизиты диплома и персональные данные его владельца;
- система сформирует подтверждение, наложит электронную подпись и печать на документ.
- в течение трех рабочих дней на вашу электронную почту придет заверенное подтверждение диплома.
А сколько процентов украинцев имеют высшее образование?Примерно 79% выпускников украинских школ получают высшее образование каждый год