Майже 1000 українців скористались сервісом перевірки дипломів: деталі

Міністерство освіти запустило сервіс підтвердження достовірності диплому в жовтні 2019 року. Менш ніж за місяць платформою скористались більше 1000 людей.

Сервіс дозволяє отримати юридичне підтвердження достовірності диплому про вищу освіту – такий документ приходить до вас на електронну пошту, повідомляє офіційний сайт МОН.

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У такий спосіб ми формуємо культуру взаємодії державних органів із ключовими стейкхолдерами – звичайними громадянами. Тепер вони, не виходячи з дому, в два кліки можуть отримати документ, що підтверджує достовірність диплому,

– розповіла міністерка освіти Ганна Новосад.

Міністерство надає інформацію лише про дипломи, які видані в Україні після 2000 року. Засекреченою лишається інформація про випускників військових навчальних закладів.

Звертатись можна як фізичним особам, так і юридичним. Отримати підтвердження свого диплому можна за посиланням.

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Що потрібно знати, щоб отримати підтвердження?

у спеціальній формі за посиланням вказати реквізити диплому та персональні дані його власника;

система сформує підтвердження, накладе електронний підпис і печатку на документ.

протягом трьох робочих днів на вашу електронну пошту прийде завірене підтвердження диплому.

А скільки відсотків українців мають вищу освіту?Приблизно 79% випускників українських шкіл отримують вищу освіту щороку