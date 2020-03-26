Положение о дистанционном образовании устаревшее, – Мандзий

Положение о дистанционном обучении устаревшее и требует кардинальных изменений. Планируется совместно с педагогами разработать новый документ.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

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По ее словам, перевести все учебные заведения на дистанционное обучение было нелегко.

От первых разговоров о необходимости внедрения дистанционной формы обучения до реального использования инструментов дистанционного образования – прошло буквально несколько дней. Это новый вызов для Украины и, в частности, для МОН,

– пояснила новая исполняющая обязанности министра образования.

Также чиновница призвала педагогов помочь в выработке нового положения.

Мы просим участвовать в наработке нового проекта Положения о дистанционном обучении. Ведь существует такое понятие, что все, что можно наблюдать и измерить, можно улучшить. Ваши идеи, предложения и замечания не бывают лишними! Верю, что вместе с вами мы сможем быстро разработать этот документ,

– рассказала Любомира Мандзий.

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