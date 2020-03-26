Положение о дистанционном образовании устаревшее, – Мандзий
Положение о дистанционном обучении устаревшее и требует кардинальных изменений. Планируется совместно с педагогами разработать новый документ.
Об этом на своей странице в Фейсбук написала исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.
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По ее словам, перевести все учебные заведения на дистанционное обучение было нелегко.
От первых разговоров о необходимости внедрения дистанционной формы обучения до реального использования инструментов дистанционного образования – прошло буквально несколько дней. Это новый вызов для Украины и, в частности, для МОН,
– пояснила новая исполняющая обязанности министра образования.
Также чиновница призвала педагогов помочь в выработке нового положения.
Мы просим участвовать в наработке нового проекта Положения о дистанционном обучении. Ведь существует такое понятие, что все, что можно наблюдать и измерить, можно улучшить. Ваши идеи, предложения и замечания не бывают лишними! Верю, что вместе с вами мы сможем быстро разработать этот документ,
– рассказала Любомира Мандзий.
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Какие сейчас существуют модели дистанционного обучения
- на базе самостоятельного изучения материала (экстернат);
- учеба в университете;
- обучение в школе;
- сотрудничество учебных заведений;
- автономные образовательные учреждения;
- автономные обучающие системы;
- дистанционное обучение с использованием мультимедийных программ.