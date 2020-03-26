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Положение о дистанционном образовании устаревшее, – Мандзий

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Положение о дистанционном обучении устаревшее и требует кардинальных изменений. Планируется совместно с педагогами разработать новый документ.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

Больше о настоящем положении: Дистанционное обучение: что это и какие учебные заведения предоставляют такую возможность

По ее словам, перевести все учебные заведения на дистанционное обучение было нелегко.

От первых разговоров о необходимости внедрения дистанционной формы обучения до реального использования инструментов дистанционного образования – прошло буквально несколько дней. Это новый вызов для Украины и, в частности, для МОН,
– пояснила новая исполняющая обязанности министра образования.

Также чиновница призвала педагогов помочь в выработке нового положения.

Мы просим участвовать в наработке нового проекта Положения о дистанционном обучении. Ведь существует такое понятие, что все, что можно наблюдать и измерить, можно улучшить. Ваши идеи, предложения и замечания не бывают лишними! Верю, что вместе с вами мы сможем быстро разработать этот документ,
– рассказала Любомира Мандзий.

Актуально: Карантин 2020: что нужно знать учителям о новом режиме работы

Какие сейчас существуют модели дистанционного обучения

  • на базе самостоятельного изучения материала (экстернат);
  • учеба в университете;
  • обучение в школе;
  • сотрудничество учебных заведений;
  • автономные образовательные учреждения;
  • автономные обучающие системы;
  • дистанционное обучение с использованием мультимедийных программ.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Карантин в Украине 2020 Школа Учеба Любомира Мандзий Образование в Украине
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