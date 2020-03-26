Положення про дистанційну освіту є застарілим, – Мандзій

Положення про дистанційне навчання застаріле та потребує кардинальних змін. Планується спільно з освітянами напрацювати новий документ.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написала виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій.

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За її словами, перевести усі навчальні заклади на дистанційну освіту було нелегко.

Від перших розмов про необхідність впровадження дистанційної форми освіти до реального використання інструментів дистанційної освіти – пройшло буквально декілька днів. Це новий виклик для України і, зокрема, для МОН,

– пояснила нова виконувачка обов'язків міністра освіти.

Також посадовиця закликала освітян допомогти у напрацюванні нового положення.

Ми просимо долучатися до напрацювання нового проєкту Положення про дистанційне навчання. Адже існує таке поняття, що все, що можна спостерігати і виміряти, можна поліпшити. Ваші ідеї, пропозиції та зауваження не бувають зайвими! Вірю, що спільно з вами, ми зможемо швидко напрацювати цей документ, – розповіла Любомира Мандзій.

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