Польские школьники инсценировали массовое убийство заключенных в Освенциме

В школе села Лабунь местные школьники показали спектакль, в котором состоялось массовое убийство заключенных концентрационного лагеря Аушвиц. Польское общество осудило такие постановки.

О курьезном случае сообщили на сайте Newsweek.

Вас заинтересует: Семеро украинцев ожидают возможной экстрадиции из Польши в Россию

Спектакль организовали в честь присвоения местной школе имени "Детей Замойщины". Речь идет о выселенных во время Второй мировой войны поляках с территории Замойского уезда.



Дети имитировали смерть от газа / фото: Na Temat

Старшим детям в спектакле досталась роль воинов СС, а семилетние школьники были заключенными. Во время спектакля на сцену даже пустили дым, после чего дети легли на пол, что должно было имитировать убийство евреев газом Циклон Б.

Сама постановка состоялась в школьном спортзале. Посмотреть на действо пришли учителя, родители, местное духовенство, ветераны войны и даже вице-премьер министр обороны Польши Томаш Зелински.

В Польше такое представление вызвало волну возмущения. Директор музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивинский раскритиковал саму идею такого представления.

Это, очевидно, плохая идея. Ученики начальных классов не должны переодеваться в бойцов СС. Я считаю, что людям, которые это организовали, не хватает элементарной чувствительности, необходимой для обучения на эту тему,

– рассказал Цивинский.

Читайте также: Святое Семейство задыхается от мусора в океане: уникальные шопки в Кракове

Что известно о Аушвиц-Биркенау