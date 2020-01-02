Польские школьники инсценировали массовое убийство заключенных в Освенциме
В школе села Лабунь местные школьники показали спектакль, в котором состоялось массовое убийство заключенных концентрационного лагеря Аушвиц. Польское общество осудило такие постановки.
О курьезном случае сообщили на сайте Newsweek.
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Спектакль организовали в честь присвоения местной школе имени "Детей Замойщины". Речь идет о выселенных во время Второй мировой войны поляках с территории Замойского уезда.
Дети имитировали смерть от газа / фото: Na Temat
Старшим детям в спектакле досталась роль воинов СС, а семилетние школьники были заключенными. Во время спектакля на сцену даже пустили дым, после чего дети легли на пол, что должно было имитировать убийство евреев газом Циклон Б.
Сама постановка состоялась в школьном спортзале. Посмотреть на действо пришли учителя, родители, местное духовенство, ветераны войны и даже вице-премьер министр обороны Польши Томаш Зелински.
В Польше такое представление вызвало волну возмущения. Директор музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивинский раскритиковал саму идею такого представления.
Это, очевидно, плохая идея. Ученики начальных классов не должны переодеваться в бойцов СС. Я считаю, что людям, которые это организовали, не хватает элементарной чувствительности, необходимой для обучения на эту тему,
– рассказал Цивинский.
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Что известно о Аушвиц-Биркенау
- концентрационный лагерь, расположенный на территории Польши;
- использовался нацистами во время Второй мировой войны;
- всего в лагере погибли около 1,5 миллиона человек (большинство из которых евреи).
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