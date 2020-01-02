Польські школярі інсценізували масове вбивство в’язнів у Аушвіці

В школі села Лабуне тамтешні школярі показали виставу, в якій відбулось масове вбивство в’язнів концентраційного табору Аушвіц. Польське суспільство засудило такі постановки.

Про курйозний випадок повідомили на сайті Newsweek.

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Виставу організували в честь присвоєння місцевій школі імені "Дітей Замойщини". Йдеться про виселених, під час Другої світової війни, поляків з території Замойського повіту.



Діти імітували смерть від газу / фото: Na Temat

Старшим дітям у виставі дісталась роль вояків СС, а семирічні школярі були в’язнями. Під час вистави на сцену навіть пустили дим, після чого діти лягли на підлогу, що мало імітувати убивство євреїв газом Циклон Б.

Сама постановка відбулась в шкільному спортзалі. Подивитись на дійство прийшли вчителі, батьки, місцеве духовенство, ветерани війни та навіть віце-прем’єр міністр оборони Польщі Томаш Зелінскій.

В Польщі така вистава викликала хвилю обурення. Директор музею Аушвіц-Біркенау Пйотр Цивінський розкритикував саму ідею такої вистави.

Це, очевидно, погана ідея. Учні початкових класів не повинні переодягатись у бійців СС. Я вважаю, що людям, які це організували, бракує елементарної чутливості, необхідної для навчання дітей на цю тему,

– розповів Цивінський.

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Скільки всього шкіл в Польщі?У 2019 році в Польщі функціонували близько 50 тисяч шкіл.