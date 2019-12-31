Свята Родина задихається від сміття в океані: унікальні шопки в Кракові

Щорічно у Кракові проходить фестиваль вертепів, у народі їх ще називають шопками. Деякі з них традиційні, інші рухомі або ж дивують дизайном та персонажами. Майстри навіть змагаються, у кого вийде найкреативніше.

Обрати найгарнішу шопку – неможливо. Адже кожна справді унікальна. Про те, як Краків перетворився на справжню різдвяну казку, – далі у матеріалі 24 каналу.

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На головній площі Кракова понад 130 вертепів. Вони зображають вифлеємську стайню. На фестивалі одні вражають багатством декору, інші – складністю механізму. Деякі демонструють класичний біблійний сюжет, решта – підіймають проблеми сьогодення.

Унікальні шопки у центрі Кракова: дивіться фото



Один з таких витворів належить Філіпу Фотомайчику – він вирішив звернути увагу на тему екології. У його шопці Свята Родина, яка неначе задихається від сміття в Світовому океані.

Це адекватна відповідь нам, бо не дбаємо про свою планету. Додатково подаємо опис Індійського океану біля острова Маврикій 2049 року,

– пояснює майстер Філіп Фотомайчик.

Він також додає, що науковці прогнозують, що ми можемо втратити Маврикій за 30 років через глобальне потепління.



Польський митець Філіп Фотомайчик та його оригінальна шопка

Найменша шопка зображена на копійці. Вона настільки мала, що детально розгледіти можна тільки через збільшувальне скло. А Святу Родину – лише через мікроскоп. Це позаконкурсний експонат.

Рекордсмен змагань – Мацій Мошев. Він бере участь у конкурсі вже 59 років. Перемогу майстер здобував цілих 35 разів. Цьогоріч його ясла класичні. Механізм для запуску фігурок працює як годинник, бо у ньому поєднано 10 різних механізмів.

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Щороку фестиваль шопок збирає тисячі відвідувачів, а ціна шопок може сягати десятки тисяч злотих. Фестиваль триватиме до 23 лютого. Після цього комісія визначить, які шопки в майбутньому стануть надбанням Краківського історичного музею. Зараз у колекції музею 350 вертепів, які експонують у різних регіонах Польщі.