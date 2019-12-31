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      Свята Родина задихається від сміття в океані: унікальні шопки в Кракові

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      Щорічно у Кракові проходить фестиваль вертепів, у народі їх ще називають шопками. Деякі з них традиційні, інші рухомі або ж дивують дизайном та персонажами. Майстри навіть змагаються, у кого вийде найкреативніше.

      Обрати найгарнішу шопку – неможливо. Адже кожна справді унікальна. Про те, як Краків перетворився на справжню різдвяну казку, – далі у матеріалі 24 каналу.

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      На головній площі Кракова понад 130 вертепів. Вони зображають вифлеємську стайню. На фестивалі одні вражають багатством декору, інші – складністю механізму. Деякі  демонструють класичний біблійний сюжет, решта – підіймають проблеми сьогодення.

      Унікальні шопки у центрі Кракова: дивіться фото


      Один з таких витворів належить Філіпу Фотомайчику – він вирішив звернути увагу на тему екології. У його шопці Свята Родина, яка неначе задихається від сміття в Світовому океані.

      Це адекватна відповідь нам, бо не дбаємо про свою планету. Додатково подаємо опис Індійського океану біля острова Маврикій 2049 року,
      – пояснює майстер Філіп Фотомайчик.

      Він також додає, що науковці прогнозують, що ми можемо втратити Маврикій за 30 років через глобальне потепління. 

      Різдвяні шопки у Кракові
      Польський митець Філіп Фотомайчик та його оригінальна шопка

      Найменша шопка зображена на копійці. Вона настільки мала, що детально розгледіти можна тільки через збільшувальне скло. А Святу Родину – лише через мікроскоп. Це позаконкурсний експонат.

      Рекордсмен змагань – Мацій Мошев. Він бере участь у конкурсі вже 59 років. Перемогу майстер здобував цілих 35 разів. Цьогоріч його ясла класичні. Механізм для запуску фігурок працює як годинник, бо у ньому поєднано 10 різних механізмів.

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      Щороку фестиваль шопок збирає тисячі відвідувачів, а ціна шопок може сягати десятки тисяч злотих. Фестиваль триватиме до 23 лютого. Після цього комісія визначить, які шопки в майбутньому стануть надбанням Краківського історичного музею. Зараз у колекції музею 350 вертепів, які експонують у різних регіонах Польщі. 

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Різдво Різдвяні традиції
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