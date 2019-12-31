17:47
31 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Зеленский попустил Скабееву. Путину помогли в туалете
      Вєсті Кремля
      14:51, сегодня
      Вести.UA Кто исполнил желание Зеленского. Творческий Кличко
      Вєсті.UA
      19:37, 30 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Святое Семейство задыхается от мусора в океане: уникальные шопки в Кракове

      18 Читати новину українською

      Ежегодно в Кракове проходит фестиваль вертепов, в народе их еще называют шопками. Некоторые из них традиционные, другие подвижные или удивляют дизайном и персонажами. Мастера даже соревнуются, у кого получится креативнее.

      Выбрать самую красивую шопку – невозможно. Ведь каждая действительно уникальна. О том, как Краков превратился в настоящую рождественскую сказку, – далее в материале 24 канала.

      Интересно! Новая Зеландия уже встретила Новый год: яркие фото

      На главной площади Кракова более 130 вертепов. Они изображают вифлеемскую конюшню. На фестивале одни поражают богатством декора, другие – сложностью механизма. Некоторые демонстрируют классический библейский сюжет, остальные – поднимают проблемы современности.

      Уникальные вертепы в центре Кракова: смотрите фото

      Одно из таких произведений принадлежит Филиппу Фотомайчику – он решил обратить внимание на тему экологии. В его шопке Святое Семейство, которое будто задыхается от мусора в Мировом океане.

      Это адекватный ответ нам, потому что не заботимся о своей планете. Дополнительно подаем описание Индийского океана возле острова Маврикий 2049 года,
      – объясняет мастер Филипп Фотомайчик.

      Он также добавляет, что ученые прогнозируют, что мы можем потерять Маврикий за 30 лет из-за глобального потепления.

      Різдвяні шопки у Кракові
      Польский мастер Филипп Фотомайчик и его оригинальный вертеп

      Наименьшая шопка изображена на копейке. Она настолько маленькая, что подробно разглядеть ее можно только через увеличительное стекло. А Святое Семейство – только через микроскоп. Это внеконкурсный экспонат.

      Рекордсмен соревнований – Маций Мошев. Он принимает участие в конкурсе уже 59 лет. Победу мастер получил целых 35 раз. В этом году его ясли классические. Механизм для запуска фигурок работает как часы, потому что в нем объединены 10 различных механизмов.

      Читайте также: От тех, кто защищает Рождество: трогательное поздравление военных с Новым Годом – видео

      Ежегодно фестиваль шопок собирает тысячи посетителей, а цена шопок может достигать десятков тысяч злотых. Фестиваль продлится до 23 февраля. После этого комиссия определит, какие вертепы в будущем станут достоянием Краковского исторического музея. Сейчас в коллекции музея 350 вертепов, которые экспонируют в разных регионах Польши.

      5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка
      сегодня
      4488
      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Рождество Рождественские традиции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:31 Верховная Рада-2019: недостатки и качественные изменения парламента
      Анастасія Кримова 7
      сегодня , 16:00 Газовый контракт: "Нафтогаз" выиграл "Газпром" с разгромным счетом
      Ель Мюрид 1203
      13 декабря , 20:10 Электрический камин в детской: как обустроить уют для родных
      134
      сегодня , 13:30 Викрили російські системи РЕБ, які приховували роками: унікальні докази та фотосвідчення
      Михайло Макарук 423
      сегодня , 12:01 Надо ликвидировать, – Гнап о том, почему не стоит переносить государство в смартфон
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук