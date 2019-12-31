Святое Семейство задыхается от мусора в океане: уникальные шопки в Кракове

Ежегодно в Кракове проходит фестиваль вертепов, в народе их еще называют шопками. Некоторые из них традиционные, другие подвижные или удивляют дизайном и персонажами. Мастера даже соревнуются, у кого получится креативнее.

Выбрать самую красивую шопку – невозможно. Ведь каждая действительно уникальна. О том, как Краков превратился в настоящую рождественскую сказку, – далее в материале 24 канала.

Интересно! Новая Зеландия уже встретила Новый год: яркие фото

На главной площади Кракова более 130 вертепов. Они изображают вифлеемскую конюшню. На фестивале одни поражают богатством декора, другие – сложностью механизма. Некоторые демонстрируют классический библейский сюжет, остальные – поднимают проблемы современности.

Уникальные вертепы в центре Кракова: смотрите фото

Одно из таких произведений принадлежит Филиппу Фотомайчику – он решил обратить внимание на тему экологии. В его шопке Святое Семейство, которое будто задыхается от мусора в Мировом океане.

Это адекватный ответ нам, потому что не заботимся о своей планете. Дополнительно подаем описание Индийского океана возле острова Маврикий 2049 года,

– объясняет мастер Филипп Фотомайчик.

Он также добавляет, что ученые прогнозируют, что мы можем потерять Маврикий за 30 лет из-за глобального потепления.



Польский мастер Филипп Фотомайчик и его оригинальный вертеп

Наименьшая шопка изображена на копейке. Она настолько маленькая, что подробно разглядеть ее можно только через увеличительное стекло. А Святое Семейство – только через микроскоп. Это внеконкурсный экспонат.

Рекордсмен соревнований – Маций Мошев. Он принимает участие в конкурсе уже 59 лет. Победу мастер получил целых 35 раз. В этом году его ясли классические. Механизм для запуска фигурок работает как часы, потому что в нем объединены 10 различных механизмов.

Читайте также: От тех, кто защищает Рождество: трогательное поздравление военных с Новым Годом – видео

Ежегодно фестиваль шопок собирает тысячи посетителей, а цена шопок может достигать десятков тысяч злотых. Фестиваль продлится до 23 февраля. После этого комиссия определит, какие вертепы в будущем станут достоянием Краковского исторического музея. Сейчас в коллекции музея 350 вертепов, которые экспонируют в разных регионах Польши.