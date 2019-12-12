Повара, сварщики и парикмахеры: в Украине завершился первый этап конкурса профессий

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По всей Украине прошел отборочный этап Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia. Победители смогут получить хорошую работу.

Соревнование состоялось в 24 регионах Украины, пишет пресс-служба МОН.

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В квалификации приняли участие 1191 участник.

Конкурс является одной из площадок, где молодые и амбициозные специалисты могут показать свои умения, привлечь внимание потенциального работодателя и в целом доказать свое профессиональное мастерство. И то, что количество участников ежегодно увеличивается, только доказывает их заинтересованность в конкурсе. Со своей стороны мы понимаем насколько важно улучшать качество WorldSkills Ukraine,
– пояснил заместитель министра образования Петр Коржевский.

Больше всего оказалось специалистов сварочных работ – 215 участников, а также кулинарной сферы – 201 специалист.

Представители каких профессий принимали участие в конкурсе

  • сварочные работы;
  • технологии моды;
  • кондитерское искусство;
  • парикмахерское искусство;
  • электромонтажные работы;
  • мехатроника;
  • слесарные работы;
  • подъем и транспортировка грузов;
  • кладка кирпича;
  • токарные работы;
  • работы на станках ЧПУ;
  • эксплуатация и обслуживание железнодорожного транспорта;
  • эксплуатация погрузочно-разгрузочной техники;
  • водные технологии;
  • эксплуатация дорожно-строительной техники;
  • обслуживание тяжелой техники.

Больше всего участников оказалось на Львовщине и Днепропетровщине – более 100 человек. Меньше всего молодежи откликнулось на Закарпатье и Тернопольщине – 15 и 10 соответственно.

После отбора участников ждет финал, который состоится в апреле-мае 2020 года.

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Что такое WorldSkills Ukraine?

  • международный конкурс профессионального мастерства;
  • участие принимают студенты и учащиеся в возрасте от 18 до 24 лет;
  • на конкурсе участники соревнуются в сноровке в своей профессии;
  • победители получают хорошую работу.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Образование в Украине Министерство образования Украины Дошкольное образование
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