Повара, сварщики и парикмахеры: в Украине завершился первый этап конкурса профессий

По всей Украине прошел отборочный этап Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia. Победители смогут получить хорошую работу.

Соревнование состоялось в 24 регионах Украины, пишет пресс-служба МОН.

Вас заинтересует: В Минобразования планируют увеличить бюджет на училища в 5 раз к 2020 году

В квалификации приняли участие 1191 участник.

Конкурс является одной из площадок, где молодые и амбициозные специалисты могут показать свои умения, привлечь внимание потенциального работодателя и в целом доказать свое профессиональное мастерство. И то, что количество участников ежегодно увеличивается, только доказывает их заинтересованность в конкурсе. Со своей стороны мы понимаем насколько важно улучшать качество WorldSkills Ukraine,

– пояснил заместитель министра образования Петр Коржевский.

Больше всего оказалось специалистов сварочных работ – 215 участников, а также кулинарной сферы – 201 специалист.

Представители каких профессий принимали участие в конкурсе

сварочные работы;

технологии моды;

кондитерское искусство;

парикмахерское искусство;

электромонтажные работы;

мехатроника;

слесарные работы;

подъем и транспортировка грузов;

кладка кирпича;

токарные работы;

работы на станках ЧПУ;

эксплуатация и обслуживание железнодорожного транспорта;

эксплуатация погрузочно-разгрузочной техники;

водные технологии;

эксплуатация дорожно-строительной техники;

обслуживание тяжелой техники.

Больше всего участников оказалось на Львовщине и Днепропетровщине – более 100 человек. Меньше всего молодежи откликнулось на Закарпатье и Тернопольщине – 15 и 10 соответственно.

После отбора участников ждет финал, который состоится в апреле-мае 2020 года.

Вас заинтересует: В Минобразования рассказали, когда в Украине завершится реформа училищ

Что такое WorldSkills Ukraine?