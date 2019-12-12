Повара, сварщики и парикмахеры: в Украине завершился первый этап конкурса профессий
По всей Украине прошел отборочный этап Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia. Победители смогут получить хорошую работу.
Соревнование состоялось в 24 регионах Украины, пишет пресс-служба МОН.
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В квалификации приняли участие 1191 участник.
Конкурс является одной из площадок, где молодые и амбициозные специалисты могут показать свои умения, привлечь внимание потенциального работодателя и в целом доказать свое профессиональное мастерство. И то, что количество участников ежегодно увеличивается, только доказывает их заинтересованность в конкурсе. Со своей стороны мы понимаем насколько важно улучшать качество WorldSkills Ukraine,
– пояснил заместитель министра образования Петр Коржевский.
Больше всего оказалось специалистов сварочных работ – 215 участников, а также кулинарной сферы – 201 специалист.
Представители каких профессий принимали участие в конкурсе
- сварочные работы;
- технологии моды;
- кондитерское искусство;
- парикмахерское искусство;
- электромонтажные работы;
- мехатроника;
- слесарные работы;
- подъем и транспортировка грузов;
- кладка кирпича;
- токарные работы;
- работы на станках ЧПУ;
- эксплуатация и обслуживание железнодорожного транспорта;
- эксплуатация погрузочно-разгрузочной техники;
- водные технологии;
- эксплуатация дорожно-строительной техники;
- обслуживание тяжелой техники.
Больше всего участников оказалось на Львовщине и Днепропетровщине – более 100 человек. Меньше всего молодежи откликнулось на Закарпатье и Тернопольщине – 15 и 10 соответственно.
После отбора участников ждет финал, который состоится в апреле-мае 2020 года.
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Что такое WorldSkills Ukraine?
- международный конкурс профессионального мастерства;
- участие принимают студенты и учащиеся в возрасте от 18 до 24 лет;
- на конкурсе участники соревнуются в сноровке в своей профессии;
- победители получают хорошую работу.
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