Кухарі, зварювальники та перукарі: в Україні завершився перший етап конкурсу професій

По всій Україні відбувся відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності WorldSkills Ukraine. Переможці зможуть отримати хорошу роботу.

Змагання відбулось у 24 регіонах України, пише пресслужба МОН.

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У кваліфікації взяли участь 1191 учасник.

Конкурс є одним із майданчиків, де молоді та амбітні фахівці можуть показати свої вміння, привернути увагу потенційного роботодавця і загалом довести свою професійну майстерність. І те, що кількість учасників щороку збільшується, тільки доводить їхню зацікавленість у конкурсі. Зі свого боку ми розуміємо наскільки важливо покращувати якість WorldSkills Ukraine,

– пояснив заступник міністерки освіти Петро Коржевський.

Найбільше виявилось спеціалістів із зварювальних робіт – 215 учасників, а також кулінарної сфери – 201 фахівець.

Представники яких професій брали участь в конкурсі

зварювальні роботи;

технології моди;

кондитерське мистецтво;

перукарське мистецтво;

електромонтажні роботи;

мехатроніка;

слюсарні роботи;

підйом та транспортування вантажів;

кладка цегли;

токарні роботи;

роботи на верстатах ЧПУ;

експлуатація та обслуговування залізничного транспорту;

експлуатація навантажувально-розвантажувальної техніки;

водні технології;

експлуатація дорожньо-будівельної техніки;

обслуговування важкої техніки.

Найбільше учасників виявилось на Львівщині та Дніпропетровщині – понад 100 осіб. Найменше молоді відгукнулось на Закарпатті та Тернопільщині – 15 та 10 відповідно.

Після відбору на учасників чекає фінал, який відбудеться в квітні-травні 2020 року.

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Що таке WorldSkills Ukraine?