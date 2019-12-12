Кухарі, зварювальники та перукарі: в Україні завершився перший етап конкурсу професій
По всій Україні відбувся відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності WorldSkills Ukraine. Переможці зможуть отримати хорошу роботу.
Змагання відбулось у 24 регіонах України, пише пресслужба МОН.
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У кваліфікації взяли участь 1191 учасник.
Конкурс є одним із майданчиків, де молоді та амбітні фахівці можуть показати свої вміння, привернути увагу потенційного роботодавця і загалом довести свою професійну майстерність. І те, що кількість учасників щороку збільшується, тільки доводить їхню зацікавленість у конкурсі. Зі свого боку ми розуміємо наскільки важливо покращувати якість WorldSkills Ukraine,
– пояснив заступник міністерки освіти Петро Коржевський.
Найбільше виявилось спеціалістів із зварювальних робіт – 215 учасників, а також кулінарної сфери – 201 фахівець.
Представники яких професій брали участь в конкурсі
- зварювальні роботи;
- технології моди;
- кондитерське мистецтво;
- перукарське мистецтво;
- електромонтажні роботи;
- мехатроніка;
- слюсарні роботи;
- підйом та транспортування вантажів;
- кладка цегли;
- токарні роботи;
- роботи на верстатах ЧПУ;
- експлуатація та обслуговування залізничного транспорту;
- експлуатація навантажувально-розвантажувальної техніки;
- водні технології;
- експлуатація дорожньо-будівельної техніки;
- обслуговування важкої техніки.
Найбільше учасників виявилось на Львівщині та Дніпропетровщині – понад 100 осіб. Найменше молоді відгукнулось на Закарпатті та Тернопільщині – 15 та 10 відповідно.
Після відбору на учасників чекає фінал, який відбудеться в квітні-травні 2020 року.
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Що таке WorldSkills Ukraine?
- міжнародний конкурс професійної майстерності;
- участь беруть студенти та учні у віці від 18 до 24 років;
- на конкурсі учасники змагаються у вправності у своїй професії;
- переможці отримують хорошу роботу.