Кухарі, зварювальники та перукарі: в Україні завершився перший етап конкурсу професій

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По всій Україні відбувся відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності WorldSkills Ukraine. Переможці зможуть отримати хорошу роботу.

Змагання відбулось у 24 регіонах України, пише пресслужба МОН.

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У кваліфікації взяли участь 1191 учасник.

Конкурс є одним із майданчиків, де молоді та амбітні фахівці можуть показати свої вміння, привернути увагу потенційного роботодавця і загалом довести свою професійну майстерність. І те, що кількість учасників щороку збільшується, тільки доводить їхню зацікавленість у конкурсі. Зі свого боку ми розуміємо наскільки важливо покращувати якість WorldSkills Ukraine,
– пояснив заступник міністерки освіти Петро Коржевський.

Найбільше виявилось спеціалістів із зварювальних робіт – 215 учасників, а також кулінарної сфери – 201 фахівець.

Представники яких професій брали участь в конкурсі

  • зварювальні роботи;
  • технології моди;
  • кондитерське мистецтво;
  • перукарське мистецтво;
  • електромонтажні роботи;
  • мехатроніка;
  • слюсарні роботи;
  • підйом та транспортування вантажів;
  • кладка цегли;
  • токарні роботи;
  • роботи на верстатах ЧПУ;
  • експлуатація та обслуговування залізничного транспорту;
  • експлуатація навантажувально-розвантажувальної техніки;
  • водні технології;
  • експлуатація дорожньо-будівельної техніки;
  • обслуговування важкої техніки.

Найбільше учасників виявилось на Львівщині та Дніпропетровщині – понад 100 осіб. Найменше молоді відгукнулось на Закарпатті та Тернопільщині – 15 та 10 відповідно.

Після відбору на учасників чекає фінал, який відбудеться в квітні-травні 2020 року.

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Що таке WorldSkills Ukraine?

  • міжнародний конкурс професійної майстерності;
  • участь беруть студенти та учні у віці від 18 до 24 років;
  • на конкурсі учасники змагаються у вправності у своїй професії;
  • переможці отримують хорошу роботу.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні Дошкільна освіта Міністерство освіти України
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