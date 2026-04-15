422 – уничтожила полностью. Об этом на своей странице в фейсбуке написал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Сколько учебных заведений разрушили россияне?

Чиновник также сообщил, что более 4 тысяч учебных заведений в Украине повреждены из-за ударов врага.

В то же время восстановительные работы уже провели в более 1500 учебных заведениях. В почти 400 – выполнили капитальные ремонты.

Мы восстановим эти университеты – так же как восстанавливаем сотни других заведений по всей стране. Образование работает и будет работать, несмотря на войну – мы делаем для этого все возможное,

– подчеркнул министр.

Глава МОН также сообщил, что Россия целенаправленно ударила по учебным заведениям в Днепре. Значительные повреждения получил Украинский государственный университет науки и технологий. Повреждения получил и Национальный технический университет "Днепровская политехника".

Интересно! Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, имеет ли право участник не прийти на УМТ, если накануне в его городе был обстрел. По ее словам, обстрел накануне тестирования в рамках основной сессии является основанием для участия в дополнительной сессии мультитеста.

