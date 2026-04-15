422 – знищила повністю. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Скільки закладів освіти зруйнували росіяни?
Посадовець також повідомив, що понад 4 тисячі закладів освіти в України пошкоджені через удари ворога.
Водночас відновлювальні роботи вже провели у понад 1500 закладах освіти. У майже 400 – виконали капітальні ремонти.
Ми відновимо ці університети – так само як відновлюємо сотні інших закладів у всій країні. Освіта працює і працюватиме, попри війну – ми робимо для цього все можливе,
– наголосив міністр.
Очільник МОН також повідомив, що Росія цілеспрямовано вдарила по закладах освіти у Дніпрі. Значних пошкоджень зазнав Український державний університет науки і технологій. Пошкоджень зазнав і Національний технічний університет "Дніпровська політехніка".
Цікаво! Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чи має право учасник не прийти на НМТ, якщо напередодні у його місті був обстріл. За її словами, обстріл напередодні тестування у межах основної сесії є підставою для участі у додатковій сесії мультитесту.
Що відомо про атаку росіян на виші у Дніпрі?
Уночі 15 квітня росіяни атакували два заклади вищої освіти у Дніпрі. Удари були цілеспрямовані, у своєму телеграм-каналі повідомив очільник міста Борис Філатов.
- Пошкоджені навчальні корпуси та студентські гуртожитки Українського державного університету науки і технологій та Політехніки. Потрощено також загалом понад 1 тисячу вікон. Решту пошкоджень ще підраховуватимуть, уточнив він.