422 – знищила повністю. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Скільки закладів освіти зруйнували росіяни?

Посадовець також повідомив, що понад 4 тисячі закладів освіти в України пошкоджені через удари ворога.

Водночас відновлювальні роботи вже провели у понад 1500 закладах освіти. У майже 400 – виконали капітальні ремонти.

Ми відновимо ці університети – так само як відновлюємо сотні інших закладів у всій країні. Освіта працює і працюватиме, попри війну – ми робимо для цього все можливе,

– наголосив міністр.

Очільник МОН також повідомив, що Росія цілеспрямовано вдарила по закладах освіти у Дніпрі. Значних пошкоджень зазнав Український державний університет науки і технологій. Пошкоджень зазнав і Національний технічний університет "Дніпровська політехніка".

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чи має право учасник не прийти на НМТ, якщо напередодні у його місті був обстріл. За її словами, обстріл напередодні тестування у межах основної сесії є підставою для участі у додатковій сесії мультитесту.

