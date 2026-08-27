Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Распределение средств между учебными заведениями

Источником финансирования для обеспечения автономности учебных заведений стали остатки образовательной субвенции. Эти средства накопились на счетах местных бюджетов в конце 2025 года и впоследствии были перечислены в специальный фонд госбюджета.

Наибольшая доля финансирования – 51,3 миллиона гривен – направлена государственным специализированным учреждениям общего среднего образования научной, спортивной, инженерной и военной направленности.

Еще 10,7 миллиона гривен получат учреждения, оказывающие методическую и аналитическую поддержку системе образования, что позволит поддерживать школы и педагогов в зимний период.

Украинский центр оценки качества образования вместе с региональными подразделениями получит 8,1 миллиона гривен для обеспечения бесперебойного проведения внешнего оценивания.

Поддержка внешкольного образования и специальных учреждений

На обеспечение условий для внешкольного образования правительство выделило 5,7 миллиона гривен Национальному эколого-натуралистическому центру, что позволит организовать обучение детей во время возможных отключений света.

Национальное агентство квалификаций получит 0,9 миллиона гривен для обеспечения непрерывной деятельности в осенне-зимний сезон.

Кроме того, 165 тысяч гривен перечислены Центральноукраинскому профессиональному училищу социальной реабилитации для налаживания работы в условиях возможных ограничений в подаче электроэнергии.

Выделенные ресурсы укрепят энергетическую устойчивость образовательной инфраструктуры и помогут сохранить безопасные условия для обучения детей и работы педагогов во время военного положения.

Что может измениться в учебном процессе из-за угрозы обстрелов?

Осенне-зимний период 2026/2027 года может изменить привычный формат обучения в украинских университетах. МОН рекомендует заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и другим рискам. В частности, университетам рекомендуют при необходимости уплотнять график и проводить занятия по субботам осенью 2026 года и весной 2027-го.

Для невыпускных курсов обучение также может быть продлено летом. Часть занятий, практики и контрольных мероприятий при необходимости разрешается перевести в онлайн-формат. Также университетам рекомендуют увеличить количество материалов для асинхронного обучения, чтобы студенты могли работать даже без постоянного доступа к занятиям в режиме реального времени.

Отметим, что поддержка функционирования учебных заведений крайне необходима в условиях постоянных российских обстрелов, когда возникает угроза прямых ударов по зданиям учебных заведений.

Так, во время вражеской атаки 27 августа повреждения получила гимназия в Шевченковском районе Киева. Завершить ремонтные работы до 1 сентября не удастся, поэтому детей вынужденно переведут в другие учебные заведения.