Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Розподіл коштів між закладами освіти

Фінансовим джерелом для забезпечення автономності навчальних закладів стали залишки освітньої субвенції. Ці кошти накопичилися на рахунках місцевих бюджетів наприкінці 2025 року та згодом були перераховані до спеціального фонду держбюджету.

Найбільшу частку фінансування – 51,3 мільйона гривень – спрямовано державним спеціалізованим закладам загальної середньої освіти наукового, спортивного, інженерного та військового спрямування.

Ще 10,7 мільйона гривень отримають установи, які надають методичну й аналітичну підтримку освітній системі, що дасть змогу підтримувати школи та педагогів у зимовий період.

Український центр оцінювання якості освіти разом із регіональними підрозділами одержить 8,1 мільйона гривень для гарантування безперебійного проведення зовнішнього оцінювання.

Підтримка позашкільної освіти та спеціальних установ

На забезпечення умов для позашкільної освіти уряд виділив 5,7 мільйона гривень Національному еколого-натуралістичному центру, що дозволить організувати навчання дітей під час можливих вимкнень світла.

Національне агентство кваліфікацій отримає 0,9 мільйона гривень для забезпечення безперервної діяльності в осінньо-зимовий сезон.

Крім того, 165 тисяч гривень перераховано Центральноукраїнському професійному училищу соціальної реабілітації для налагодження роботи в умовах можливих обмежень у постачанні електроенергії.

Спрямовані ресурси посилять енергетичну стійкість освітньої інфраструктури та допоможуть зберегти безпечні умови для навчання дітей і роботи педагогів під час воєнного стану.

Що може змінитися у навчальному процесі через загрозу обстрілів?

Осінньо-зимовий період 2026/2027 року може змінити звичний формат навчання в українських університетах. МОН рекомендує заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та інших ризиків. Зокрема, університетам радять за потреби ущільнювати графік і проводити заняття по суботах восени 2026 року та навесні 2027-го.

Для невипускних курсів навчання також можуть продовжити влітку. Частину занять, практики та контрольних заходів за необхідності дозволяють перевести онлайн. Також університетам радять збільшити кількість матеріалів для асинхронного навчання, щоб студенти могли працювати навіть без постійного доступу до занять наживо.

Зауважимо, що підтримка функціонування закладів освіти є критично необхідною в умовах постійних російських обстрілів, коли постає загроза безпосередніх ударів по будівлях навчальних закладів.

Так, під час ворожої атаки 27 серпня пошкоджень зазнала гімназія в Шевченківському районі Києва. Закінчити ремонтні роботи до 1 вересня не вдасться, тож дітей вимушено переведуть до інших закладів освіти.