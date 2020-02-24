Правительство направило дополнительные 259 миллионов гривен на училища: кто сможет получить
Учреждения профессионального образования получат дополнительные 259 миллионов гривен на создание учебно-практических центров. Получить деньги смогут только успешные заведения.
О возможности дофинансирования рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад, пишет пресс-служба МОН.
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Такую серьезную поддержку министерство получило от правительства впервые.
Их (деньги – 24 канал) получат только те заведения, которые обучают менее 400 учеников, имеют целостное видение, как использовать ресурсы центра с максимальной пользой и улучшить таким образом уровень подготовки,
– рассказала Анна Новосад.
Подать заявку на отбор можно до 12 марта 2020 года. Заявки будут изучать конкурсная комедия во главе с заместителем министра Петром Коржевским. Лучшие училища получат возможность обустроить учебно-практические центры.
Детали по ссылке.
Что такое учебно-практические центры?
Учебно-практические центры устраивают на базе лучших училищ в Украине. В таких лабораториях студенты со всех ПТУ города приобретают практические навыки для будущей профессии.
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Как будут обновлять оборудование
- не более 70% оплачивается за счет субвенции, а не меньше 30% финансирования за деньги местных бюджетов;
- не более 20% от общего размера субвенции можно использовать на капитальный ремонт.