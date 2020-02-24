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Правительство направило дополнительные 259 миллионов гривен на училища: кто сможет получить

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Чтобы получить субвенцию, заведение должно соответствовать определенным нормам / Минобразования

Учреждения профессионального образования получат дополнительные 259 миллионов гривен на создание учебно-практических центров. Получить деньги смогут только успешные заведения.

О возможности дофинансирования рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад, пишет пресс-служба МОН.

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Такую серьезную поддержку министерство получило от правительства впервые.

Их (деньги – 24 канал) получат только те заведения, которые обучают менее 400 учеников, имеют целостное видение, как использовать ресурсы центра с максимальной пользой и улучшить таким образом уровень подготовки,
– рассказала Анна Новосад.

Подать заявку на отбор можно до 12 марта 2020 года. Заявки будут изучать конкурсная комедия во главе с заместителем министра Петром Коржевским. Лучшие училища получат возможность обустроить учебно-практические центры.

Детали по ссылке.

Что такое учебно-практические центры?
Учебно-практические центры устраивают на базе лучших училищ в Украине. В таких лабораториях студенты со всех ПТУ города приобретают практические навыки для будущей профессии.

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Как будут обновлять оборудование

  • не более 70% оплачивается за счет субвенции, а не меньше 30% финансирования за деньги местных бюджетов;
  • не более 20% от общего размера субвенции можно использовать на капитальный ремонт.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Министерство образования и науки Украины Учеба Образование в Украине Ганна Новосад Профессиональное образование Студенты
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