Уряд направив додаткові 259 мільйонів гривень на училища: хто зможе отримати
Заклади професійної освіти отримають додаткові 259 мільйонів гривень на створення навчально-практичних центрів. Отримати гроші зможуть лише успішні заклади.
Про можливість дофінансування розповіла міністерка освіти та науки України Ганна Новосад, пише пресслужба МОН.
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Таку серйозну підтримку міністерство отримало від уряду вперше.
Їх (гроші – 24 канал) отримають тільки ті заклади, які навчають щонайменше 400 учнів, мають цілісне бачення, як використати ресурси центру з максимальною користю і покращити у такий спосіб рівень підготовки,
– розповіла Ганна Новосад.
Подати заявку на відбір можна до 12 березня 2020 року. Заявки вивчатиме конкурсна комедія на чолі із заступником міністра Петром Коржевським. Кращі училища отримають змогу облаштувати навчально-практичні центри.
Деталі за посиланням.
Що таке навчально-практичні центри?Навчально-практичні центри облаштовують на базі найкращих училищ в Україні. В таких лабораторіях студенти з усіх ПТУ міста здобувають практичні навички для майбутньої професії.
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Як оновлюватимуть обладнання
- не більш ніж 70% оплачується коштом субвенції, а не менш як 30% фінансування за гроші місцевих бюджетів;
- не більш як 20% від загального розміру субвенції можна використати на капітальний ремонт.