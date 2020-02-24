Уряд направив додаткові 259 мільйонів гривень на училища: хто зможе отримати

Заклади професійної освіти отримають додаткові 259 мільйонів гривень на створення навчально-практичних центрів. Отримати гроші зможуть лише успішні заклади.

Про можливість дофінансування розповіла міністерка освіти та науки України Ганна Новосад, пише пресслужба МОН.

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Таку серйозну підтримку міністерство отримало від уряду вперше.

Їх (гроші – 24 канал) отримають тільки ті заклади, які навчають щонайменше 400 учнів, мають цілісне бачення, як використати ресурси центру з максимальною користю і покращити у такий спосіб рівень підготовки,

– розповіла Ганна Новосад.

Подати заявку на відбір можна до 12 березня 2020 року. Заявки вивчатиме конкурсна комедія на чолі із заступником міністра Петром Коржевським. Кращі училища отримають змогу облаштувати навчально-практичні центри.

Деталі за посиланням.

Що таке навчально-практичні центри?Навчально-практичні центри облаштовують на базі найкращих училищ в Україні. В таких лабораторіях студенти з усіх ПТУ міста здобувають практичні навички для майбутньої професії.

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