Престижный университет в Шотландии предлагает стипендии на обучение: детали

Эдинбургский университет предлагает стипендию для студентов-магистров, которые хотят изучать литературу, языки и культуру. Всего предлагается 4 места.

О гранте, размер которого составляет до 10 700 фунтов стерлингов, пишет Scholarships and Student Funding.

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Кандидаты на двухлетние программы дневной формы обучения или двухлетние программы магистратуры имеют право подавать заявки на стипендии. Однако им придется заплатить за любые сборы за обучение свыше 10 700 фунтов стерлингов.

Стипендию дадут студентам, которые подали заявку на поступление на факультеты по литературе, языку или культуре. Однако выплаты будут происходить только в течение одного семестра в 2020-2021 учебном году.



Университет сыграл большую роль в строительстве города / фото: Edinburg

Для участия в розыгрыше стипендий студенты должны иметь красный диплом по результатам бакалавриата, а также с помощью доказательств профессиональных достижений, наград или публикаций подтвердить свои академические достижения.

Дедлайн подачи заявок – 1 мая 2020 года.

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Что известно об университете в Эдинбурге