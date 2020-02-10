Престижний університет в Шотландії пропонує стипендії на навчання: деталі

Університет Единбурга пропонує стипендію для студентів-магістрів, які хочуть вивчати літературу, мови та культуру. Загалом пропонується 4 місця.

Про грант, розмір якого становить до 10 700 фунтів стерлінгів, пише Scholarships and Student Funding.

Схоже: Швейцарський університет гостинності запрошує на навчання

Кандидати на дворічні програми денної форми навчання або дворічні програми магістратури мають право подавати заявки на стипендії. Однак їм доведеться заплатити за будь-які збори за навчання понад 10 700 фунтів стерлінгів.

Стипендію дадуть студентам, які подали заявку на вступ на факультети з літератури, мови або культури. Проте виплати відбуватимуться лише впродовж одного семестру у 2020-2021 навчальному році.



Університет відіграв велику роль у будівництві міста / фото: Edinburg

Для участі в розіграші стипендій студенти повинні мати червоний диплом за результатами бакалаврату, а також за допомогою доказів професійних досягнень, нагород чи публікацій підтвердити свої академічні здобутки.

Дедлайн подачі заявок – 1 травня 2020 року.

Дивіться також: Вища освіта в Естонії: Тартуський університет запрошує на безкоштовне навчання

Що відомо про університет в Единбургу