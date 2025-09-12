При этом важно создавать собственный, альтернативный российскому, контент. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Почему важно сотрудничество в области образования?

Глава государства отметил, что временно оккупированные Россией территории превращаются в безлюдные зоны, где агрессор уничтожает все. В частности, то, что делает людей счастливыми. Как пример – Донецк – когда-то один из самых богатых и сильных городов Украины. В этом четко видно границу между Украиной и Россией по отношению к людям.

Зеленский при этом отметил, что проблема не только в президенте страны-агрессора, но и системной культуре, которая формирует такую личность.

Мы имеем дело с чем-то значительно более глубоким, чем политика одного убийцы. Это что-то в культуре России, что ее неизбежно заводит в войну,

– заявил президент.

И добавил, что образование не является универсальным щитом, если оно построено на лжи. А мирные соглашения с Россией не будут работать до тех пор, пока в ее школах не преподают человечность, а университеты не прекратят "считать уважаемыми доносчиков и международных преступников".

По словам Зеленского, странам-соседям России надо заботиться о безопасности, думать, как в дальнейшем ограничивать влияние агрессора на страны, на экономики, на культуру, образование и детей. В частности, важное сотрудничество в области образования между странами-партнерами.

Как будет реагировать Украина?

Президент подчеркнул, что ответом на российскую агрессию должно стать не только оружие, но и культурная альтернатива.

Мы должны быть современными в пропаганде правдивого исторического знания. И это не только учебники, это – массовая культура, – заявил глава нашего государства.

И добавил, что Украина уже работает над созданием тысяч часов контента, который бы формировал альтернативу российскому.

Это задача каждой страны – сознательно поддерживать свою культуру, свое образование, свои семьи. И делать это основываясь на внимании к человеческому, к человечности,

– резюмировал Зеленский.

Как проходит Саммит первых леди и джентльменов?