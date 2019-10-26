Путешествия школьников будут финансироваться из госбюджета

С 2020 году в Украине должна заработать так называемая программа "мобильности" школьников. Согласно программе путешествия учеников по Украине будут оплачивать за счет государственного бюджета.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Радио Свобода" отметил, что каждая 5 школа будет задействована в этой программе в следующем году.

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Заметим, что программу "мобильности" школьников уже утвердило правительство. Бородянский убежден, что она также будет утверждена в бюджете.

Они (школьники – ред. 24 канал) не просто увидят Украину, они, вернувшись в свой класс, в свою школу, будут об этом рассказывать, это будет частью их задачи. Это больше чем просто странствования,

– добавил министр.

Как дети путешествуют сейчас?

Сейчас для поездок внутри страны школьники пользуются отдельными льготами по ученическими билетами. В частности, в поездах "Укрзализныци" дети в возрасте от 6 до 14 лет могут ездить в пассажирских вагонах всех категорий с оплатой стоимости проезда в размере 75% стоимости проезда взрослого пассажира.

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