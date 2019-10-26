Мандрівки школярів фінансуватимуть з держбюджету

З 2020 року в Україні має запрацювати так звана програма "мобільності" школярів. Згідно з програмою мандрівки учнів Україною оплачуватимуть коштом державного бюджету.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю "Радіо Свобода" зазначив, що кожна 5 школа буде задіяна в цій програмі в наступному році.

Важливо: Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі

Зауважимо, що програму "мобільності" школярів вже затвердив уряд. Бородянський переконаний, що вона також буде затверджена в бюджеті.

Вони (школярі – ред. 24 канал) не просто побачать Україну, вони, повернувшись у свій клас, у свою школу, будуть про це розповідати, це буде частиною їхнього завдання. Це більше ніж просто мандрування,

– додав міністр.

Як діти мандрують зараз?

Наразі для поїздок в межах країни школярі користуються окремими пільгами за учнівськими квитками. Зокрема, у поїздах "Укрзалізниці" діти віком від 6 до 14 років можуть їздити у пасажирських вагонах всіх категорій з оплатою вартості проїзду у розмірі 75% вартості проїзду дорослого пасажира.

До речі: В Україні проведуть експеримент з етичного навчання: що він передбачає