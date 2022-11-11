В Украине провели радиодиктант-2022: видео и правильный текст

9 ноября, в День украинской письменности и языка, украинские писали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Приобщиться к написанию могли все желающие. Видеотрансляцию и текст радиодиктанта можно найти в нашем материале.

Автором текста нынешнего Радиодиктанта национального единства стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его народная артистка Герой Украины Ада Роговцева.

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Где раздавался радиодиктант национального единства – 2022

Радиодиктант-2022 стартовал 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Его можно было услышать и увидеть на следующих платформах:

Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022

Радиодиктант 2022: правильный текст диктанта

Правильный текст диктанта был обнародован 11 ноября на Украинском радио.

Здесь вы сможете проверить, допустили ли ошибки при написании радиодиктанта.

Твой дом

Расскажи мне о своем доме. Тот, что помнит твои первые шаткие шаги и бережет ежегодные зарубки времени, оставленные рукой матери на косяке.

Расскажи о его запахе – теплый сонный дух книжных полок, избитого шашелем креденса, желтого супа с терпкой петрушкой. Или, может, наоборот – бодрое благоухание краски, лака, новизны; как же долго, почти пол жизни мечталось о собственном доме!

Расскажи о его скрипах и шорохах, тени и залитых светом комнатах, беззаботном смехе или сверхтреснувшем голосе, которые вдруг вполголоса заговорили о том, что, вероятно, больше ничего не будет как раньше.

Нахмуренный, пошрамованный, с заклеенными крест-накрест стеклами, твой дом, беззащитный во время большой беды, теперь вовсю пытается быть крепостью: где-то в его внутренностях - в темном, неуютном подвале - часто прячутся от обстрелов люди и домашние звери.

А иногда дом способен уместиться до размеров чемодана. Все мы теперь, как улитки, знаем цену больших переселений.

Но главное это место силы и памяти рода. Из него черпали силы твои предшественники, перемолотые жерновами темных времен – войнами, репрессиями, борьбой с двуглавой гидрой. Их ломали, а они сражались за право выжить и сохранить в себе свой дом. Вот как и мы сейчас.

Я точно знаю, он выстоит, выкарабкается, дождется твоего взволнованного возгласа: "Я дома!". А ты все обо всем расскажешь.

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Что известно о Радиодиктанте национального единства – 2022

Радиодиктант национального единства – 2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени.

Автором текста этого года стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева.

Радиодиктант звучал по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура.

В то же время флешмоб в очередной раз вышел за пределы радиоформата. Его вживую транслировали на телеканалах и диджитал-платформах Общественного вещания.

К слову, написание Радиодиктанта-2022 адаптировали к условиям военного времени. Также в разных странах мира будут обустроены студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.

В этом году из соображений безопасности не организовывали большие локации для желающих написать радиодиктант. Но сделали небольшие локации в разных точках Украины и сразу – в бомбоубежищах. Таким образом обезопасили приобщающихся людей. Но их действительно немного.

Организаторы радиодиктанта подчеркнули: многие из тех, кто писал этот диктант, не сдерживали слез.

После того, как Ада Роговцева прочла текст радиодиктанта, ведущий Роман Коляда не смог сдержать слез . Дело в том, что текст радиодиктанта 2022 года назывался "Твой дом". Он о желаемом доме каждого, который во время войны превратился в крепость. Дом Коляды во время полномасштабного вторжения полностью уничтожили россияне.

Украинцы писали диктант национального единства и на фронте, и в условиях, когда исчезает электроэнергия, и во время воздушной тревоги.

Автор нынешнего радиодиктанта Ирина Целик призналась, что получает бесконечную волну откликов после того, как радиодиктант завершился.

К слову, многие не услышали название в начале. Таким образом у многих получилась общая ошибка .

Также украинцы установили рекорд при написании радиодиктанта.