Семиклассник рассказал, как смог стать одним из победителей радиодиктанта – 2022
Источник:Общественное
Семиклассник Роман Гладик из города Гайворон стал одним из 20 победителей радиодиктанта в 2022 году. Он допустил только одну ошибку.
Победитель сам из Кировоградской области. Учительница украинского языка Гайворонского лицея №1 Людмила Воробей рассказала, как учится Роман.
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Как Роман Гладик готовился к написанию радиодиктанта
Школьник с первого класса учится отлично, уточнила учительница. Радиодиктант писал впервые. Из-за войны, к слову, дети в этом учебном заведении учатся онлайн.
Текст дети писали дома. Роман говорил, что Ада Роговцева немного спешила, поэтому он переписал свой диктант из черновика и вечером 9 ноября отправил его на проверку,
– рассказала учительница.
Также она уточнила, что парень не хотел о своем результате рассказывать учителям. Теперь же все им гордятся. Об ученике отзываются как о спокойном, ответственном и дисциплинированном. В школе его поздравили с достижением.
Роман говорит, что к написанию радиодиктанта не готовился. Более того, признается, результат для него неожидан.
Украинский язык – один из самых любимых предметов в школе. На радио сказали, что победители получат подарки – диплом и книгу. Я обязан такому высокому результату своим учителям,
– добавляет Роман.
Но убеждает, что писать радиодиктант отныне планирует ежегодно.
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Что известно о Радиодиктанте национального единства – 2022
- Радиодиктант национального единства – 2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени.
- Автором текста этого года стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева.
- Радиодиктант звучал по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура.
- В то же время флешмоб в очередной раз вышел за пределы радиоформата. Его вживую транслировали на телеканалах и диджитал-платформах Общественного вещания.
- К слову, написание Радиодиктанта-2022 адаптировали к условиям военного времени. Также в разных странах мира обустраивали студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.
- В этом году из соображений безопасности не организовывали большие локации для желающих написать радиодиктант. Но сделали небольшие локации в разных точках Украины и сразу – в бомбоубежищах. Таким образом обезопасили приобщающихся людей. Но их действительно немного.
- Организаторы радиодиктанта подчеркнули: многие из тех, кто писал этот диктант, не сдерживали слез.
- После того, как Ада Роговцева прочла текст радиодиктанта, ведущий Роман Коляда не смог сдержать слез. Дело в том, что текст радиодиктанта – 2022 год назывался "Твой дом". Он о желаемом доме каждого, который во время войны превратился в крепость. Дом Коляды во время полномасштабного вторжения полностью уничтожили россияне.
- Украинцы писали диктант национального единства и на фронте, и в условиях, когда исчезает электроэнергия, и во время воздушной тревоги.
- Автор нынешнего радиодиктанта Ирина Целик призналась, что получает бесконечную волну откликов после того, как радиодиктант завершился.
- К слову, многие не услышали название в начале. Таким образом у многих получилось общая ошибка.
- Также украинцы установили рекорд при написании радиодиктанта.