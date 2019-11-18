Радиодиктант 2019: объявили имена победителей – список

8 ноября 2019 года состоялся всеукраинский радиодиктант национального единства. 18 ноября стали известны имена победителей.

Диктант проводят накануне праздника украинской письменности и языка ежегодно. В этом году победителей оказалось двое, сообщили на сайте UA:Украинское радио.

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В этом году победителей поделили на три категории. Первое место – диктант написан полностью, без ошибок, второе заняли те, кто написал цифры без кавычек (в диктанте надо было написать с кавычками), третье место – одна ошибка в диктанте.

К вашему вниманию список призеров радиодиктанта национального единства 2019

1 место

Роман Бабюк*;

Анастасия Швец (ученица 6-а класса Турья-Реметовской СОШ, Закарпатская область).

2 место

Юлия Глущенко (Житомир);

Юлия Андриенко (Донецкая область);

Анна Верлата (Ивано-Франковск);

Виктория Демчук (ученица 4 класса);

Надежда Зубатюк (Донецкая область);

Оксана Пысанкина (Киев);

Екатерина Дмитренко (Сумская область);

Елена Чухрий (Хмельницкая область);

Наталья Андреева (Запорожье);

Ирина Каспришин (Ивано-Франковск);

Марина Якимовская (Полтавская область);

Оксана Шевченко (Полтавская область);

Влад Кузюк*;

Галина Скрипец (Львовская область);

Лидия Татарчук*;

Оксана Пономаренко (Киев);

Светлана Куюн (Херсонская область);

Оксана Ковальчук (Хмельницкая область);

Сергей (Светлана) Чистюк (Черниговская область);

Людмила Рыбина (Донецкая область);

Вера Шелудько (Полтава);

Галина Иржавская (Сумская область);

Иван Думчак (Ивано-Франковск);

Виктория Архипчук (Киев);

Елена Протц*;

Руслана Мысышин (Львовская область);

Ольга Маик (Львов);

Татьяна Орехова (Днепр);

Инна Андрущенко (Сумская область);

Екатерина Кондра (Полтавская область);

Станислав Телятник (Черкасская область);

Наталья Яницкая (Киевская область);

Валентина Ковач*.

3 место

Анна Смоляр*;

Анастасия Пашкевич (Киевская область);

Марина Сябрук (Киевская область);

Татьяна Шморгун (Житомирская область);

Оксана Дубровская (Черниговская область);

Оксана Габдукаева (Киев);

Анна Меняйленко (г. Киев);

Ольга Ядловская (г. Днепр);

Арина Биленька*;

Виктория Пескова (Полтава);

Ольга Шевченко (Киев);

Наталья Осипчук (Коростышев);

Галина Мельник (Киев);

Людмила Василенко (Киев);

Ирина Филь (Киев);

Анна Криницкая (Сумская область);

Нина Базан (Ровненская область);

Наталья Шкурская (Сумская область);

Ирина Почернина (Киевская область);

Елена Бочкарева (Донецкая область);

Светлана Сергиенко (Киевская область);

Наталья Шпак (Тернопольская область);

Татьяна Спиваковская (Дубай, ОАЭ);

Наталья Ковтонюк (Киевская область);

Ирина Марчук*;

Татьяна Погорелова (Николаевская область);

Павел Шикин (Киевская область);

Елена Литвиненко (Чернигов);

Марина Степанюк (Ровенская область);

Ирина Рожок (Новоград-Волынский);

Лилия Абрамович-Тлустенко*.

* – данные о месте жительства отсутствуют.

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Сколько победителей было в 2018 году?В прошлом году было 311 безупречных диктантов.