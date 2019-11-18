Радиодиктант 2019: объявили имена победителей – список
8 ноября 2019 года состоялся всеукраинский радиодиктант национального единства. 18 ноября стали известны имена победителей.
Диктант проводят накануне праздника украинской письменности и языка ежегодно. В этом году победителей оказалось двое, сообщили на сайте UA:Украинское радио.
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В этом году победителей поделили на три категории. Первое место – диктант написан полностью, без ошибок, второе заняли те, кто написал цифры без кавычек (в диктанте надо было написать с кавычками), третье место – одна ошибка в диктанте.
К вашему вниманию список призеров радиодиктанта национального единства 2019
1 место
- Роман Бабюк*;
- Анастасия Швец (ученица 6-а класса Турья-Реметовской СОШ, Закарпатская область).
2 место
- Юлия Глущенко (Житомир);
- Юлия Андриенко (Донецкая область);
- Анна Верлата (Ивано-Франковск);
- Виктория Демчук (ученица 4 класса);
- Надежда Зубатюк (Донецкая область);
- Оксана Пысанкина (Киев);
- Екатерина Дмитренко (Сумская область);
- Елена Чухрий (Хмельницкая область);
- Наталья Андреева (Запорожье);
- Ирина Каспришин (Ивано-Франковск);
- Марина Якимовская (Полтавская область);
- Оксана Шевченко (Полтавская область);
- Влад Кузюк*;
- Галина Скрипец (Львовская область);
- Лидия Татарчук*;
- Оксана Пономаренко (Киев);
- Светлана Куюн (Херсонская область);
- Оксана Ковальчук (Хмельницкая область);
- Сергей (Светлана) Чистюк (Черниговская область);
- Людмила Рыбина (Донецкая область);
- Вера Шелудько (Полтава);
- Галина Иржавская (Сумская область);
- Иван Думчак (Ивано-Франковск);
- Виктория Архипчук (Киев);
- Елена Протц*;
- Руслана Мысышин (Львовская область);
- Ольга Маик (Львов);
- Татьяна Орехова (Днепр);
- Инна Андрущенко (Сумская область);
- Екатерина Кондра (Полтавская область);
- Станислав Телятник (Черкасская область);
- Наталья Яницкая (Киевская область);
- Валентина Ковач*.
3 место
- Анна Смоляр*;
- Анастасия Пашкевич (Киевская область);
- Марина Сябрук (Киевская область);
- Татьяна Шморгун (Житомирская область);
- Оксана Дубровская (Черниговская область);
- Оксана Габдукаева (Киев);
- Анна Меняйленко (г. Киев);
- Ольга Ядловская (г. Днепр);
- Арина Биленька*;
- Виктория Пескова (Полтава);
- Ольга Шевченко (Киев);
- Наталья Осипчук (Коростышев);
- Галина Мельник (Киев);
- Людмила Василенко (Киев);
- Ирина Филь (Киев);
- Анна Криницкая (Сумская область);
- Нина Базан (Ровненская область);
- Наталья Шкурская (Сумская область);
- Ирина Почернина (Киевская область);
- Елена Бочкарева (Донецкая область);
- Светлана Сергиенко (Киевская область);
- Наталья Шпак (Тернопольская область);
- Татьяна Спиваковская (Дубай, ОАЭ);
- Наталья Ковтонюк (Киевская область);
- Ирина Марчук*;
- Татьяна Погорелова (Николаевская область);
- Павел Шикин (Киевская область);
- Елена Литвиненко (Чернигов);
- Марина Степанюк (Ровенская область);
- Ирина Рожок (Новоград-Волынский);
- Лилия Абрамович-Тлустенко*.
* – данные о месте жительства отсутствуют.
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Сколько победителей было в 2018 году?В прошлом году было 311 безупречных диктантов.