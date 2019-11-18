Радиодиктант 2019: объявили имена победителей – список

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Безошибочные работы были только две / Педагогическая пресса

8 ноября 2019 года состоялся всеукраинский радиодиктант национального единства. 18 ноября стали известны имена победителей.

Диктант проводят накануне праздника украинской письменности и языка ежегодно. В этом году победителей оказалось двое, сообщили на сайте UA:Украинское радио.

Подробнее об этом: В Украине прошел радиодиктант 2019: видео и правильный текст

В этом году победителей поделили на три категории. Первое место – диктант написан полностью, без ошибок, второе заняли те, кто написал цифры без кавычек (в диктанте надо было написать с кавычками), третье место – одна ошибка в диктанте.

К вашему вниманию список призеров радиодиктанта национального единства 2019

1 место

  • Роман Бабюк*;
  • Анастасия Швец (ученица 6-а класса Турья-Реметовской СОШ, Закарпатская область).

2 место

  • Юлия Глущенко (Житомир);
  • Юлия Андриенко (Донецкая область);
  • Анна Верлата (Ивано-Франковск);
  • Виктория Демчук (ученица 4 класса);
  • Надежда Зубатюк (Донецкая область);
  • Оксана Пысанкина (Киев);
  • Екатерина Дмитренко (Сумская область);
  • Елена Чухрий (Хмельницкая область);
  • Наталья Андреева (Запорожье);
  • Ирина Каспришин (Ивано-Франковск);
  • Марина Якимовская (Полтавская область);
  • Оксана Шевченко (Полтавская область);
  • Влад Кузюк*;
  • Галина Скрипец (Львовская область);
  • Лидия Татарчук*;
  • Оксана Пономаренко (Киев);
  • Светлана Куюн (Херсонская область);
  • Оксана Ковальчук (Хмельницкая область);
  • Сергей (Светлана) Чистюк (Черниговская область);
  • Людмила Рыбина (Донецкая область);
  • Вера Шелудько (Полтава);
  • Галина Иржавская (Сумская область);
  • Иван Думчак (Ивано-Франковск);
  • Виктория Архипчук (Киев);
  • Елена Протц*;
  • Руслана Мысышин (Львовская область);
  • Ольга Маик (Львов);
  • Татьяна Орехова (Днепр);
  • Инна Андрущенко (Сумская область);
  • Екатерина Кондра (Полтавская область);
  • Станислав Телятник (Черкасская область);
  • Наталья Яницкая (Киевская область);
  • Валентина Ковач*.

3 место

  • Анна Смоляр*;
  • Анастасия Пашкевич (Киевская область);
  • Марина Сябрук (Киевская область);
  • Татьяна Шморгун (Житомирская область);
  • Оксана Дубровская (Черниговская область);
  • Оксана Габдукаева (Киев);
  • Анна Меняйленко (г. Киев);
  • Ольга Ядловская (г. Днепр);
  • Арина Биленька*;
  • Виктория Пескова (Полтава);
  • Ольга Шевченко (Киев);
  • Наталья Осипчук (Коростышев);
  • Галина Мельник (Киев);
  • Людмила Василенко (Киев);
  • Ирина Филь (Киев);
  • Анна Криницкая (Сумская область);
  • Нина Базан (Ровненская область);
  • Наталья Шкурская (Сумская область);
  • Ирина Почернина (Киевская область);
  • Елена Бочкарева (Донецкая область);
  • Светлана Сергиенко (Киевская область);
  • Наталья Шпак (Тернопольская область);
  • Татьяна Спиваковская (Дубай, ОАЭ);
  • Наталья Ковтонюк (Киевская область);
  • Ирина Марчук*;
  • Татьяна Погорелова (Николаевская область);
  • Павел Шикин (Киевская область);
  • Елена Литвиненко (Чернигов);
  • Марина Степанюк (Ровенская область);
  • Ирина Рожок (Новоград-Волынский);
  • Лилия Абрамович-Тлустенко*.

* – данные о месте жительства отсутствуют.

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Сколько победителей было в 2018 году?В прошлом году было 311 безупречных диктантов.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Образование в Украине
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15 ноября
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