Радіодиктант 2019: оголосили імена переможців – список

8 листопада 2019 року відбувся всеукраїнський радіодиктант національної єдності. 18 листопада стали відомі імена переможців.

Диктант проводять напередодні свята української писемності та мови щорічно. Цьогоріч переможців виявилось двоє, повідомили на сайті UA:Українське радіо.

Детальніше про це: В Україні відбувся радіодиктант 2019: відео та правильний текст

Цього року переможців поділили на три категорії. Перше місце — диктант написано повністю без помилок, друге зайняли ті, хто написав цифри без лапок (в диктанті треба було написати з лапками), третє місце — одна помилка в диктанті.

До вашої уваги список призерів радіодиктанту національної єдності 2019

1 місце

Роман Бабюк*;

Анастасія Швець (учениця 6-а класу Туря-Реметівської ЗОШ, Закарпатська область).

2 місце

Юлія Глущенко (Житомир);

Юлія Андрієнко (Донецька область);

Анна Верлата (Івано-Франківськ);

Вікторія Демчук (учениця 4 класу);

Надія Зубатюк (Донецька область);

Оксана Писанкіна (Київ);

Катерина Дмитренко (Сумська область);

Олена Чухрій (Хмельницька область);

Наталія Андреєва (Запоріжжя);

Ірина Каспришин (Івано-Франківськ);

Марина Якимовська (Полтавська область);

Оксана Шевченко (Полтавська область);

Влад Кузюк*;

Галина Скрипець (Львівська область);

Лідія Татарчук*;

Оксана Пономаренко (Київ);

Світлана Куюн (Херсонська область);

Оксана Ковальчук (Хмельницька область);

Сергій (Світлана) Чистюк (Чернігівська область);

Людмила Рибіна (Донецька область);

Віра Шелудько (Полтава);

Галина Іржавська (Сумська область);

Іван Думчак (Івано-Франківськ);

Вікторія Архипчук (Київ);

Олена Протц*;

Руслана Мисишин (Львівська область);

Ольга Маїк (Львів);

Тетяна Орєхова (Дніпро);

Інна Андрущенко (Сумська область);

Катерина Кондра (Полтавська область);

Станіслав Телятник (Черкаська область);

Наталія Яницька (Київська область);

Валентина Ковач*.

3 місце

Анна Смоляр*;

Анастасія Пашкевич (Київська область);

Марина Сябрук (Київська область);

Тетяна Шморгун (Житомирська область);

Оксана Дубровська (Чернігівська область);

Оксана Габдукаєва (Київ);

Анна Меняйленко(м.Київ);

Ольга Ядловська (м.Дніпро);

Орися Біленька*;

Вікторія Піскова (Полтава);

Ольга Шевченко (Київ);

Наталія Осипчук (Коростишів);

Галина Мельник (Київ);

Людмила Василенко (Київ);

Ірина Філь (Київ);

Анна Криницька (Сумська область);

Ніна Базан (Рівненська область);

Наталія Шкурська (Сумська область);

Ірина Почерніна (Київська область);

Олена Бочкарьова (Донецька область);

Світлана Сергієнко (Київська область);

Наталія Шпак (Тернопільська область);

Тетяна Співаковська (Дубай, ОАЕ);

Наталя Ковтонюк (Київська область);

Ірина Марчук*;

Тетяна Погорєлова (Миколаївська область);

Павло Шикін (Київська область);

Олена Литвиненко (Чернігів);

Марина Степанюк (Рівненська область);

Ірина Рожок (Новоград-Волинський);

Лілія Абрамович-Тлустенко*.

* – дані про місце проживання відсутні.

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Скільки переможців було у 2018 році?Минулого року було 311 бездоганних диктантів.