Об этом заявил заместитель главы Минобразования по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. Он, в частности, прокомментировал нормы законопроекта о развитии индивидуальных образовательных траекторий и усовершенствовании образовательного процесса в высшем образовании.

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МОН намерена развивать индивидуальные образовательные траектории студентов

Винницкий рассказал, что студенты должны сами принимать решение о собственной образовательной траектории во время учебы. При этом отвечать за выбранный путь.

Когда вы сами выбираете преподавателя и курса, вы формируете конкуренцию и улучшаете качество образования. Когда вы сами выбираете, сколько кредитов взять для себя в этом году, регулируя тем самым свою нагрузку, вы формируете свой образовательный процесс. Это все и является составляющей субъектности,

– уточнил чиновник.

Заметим, одним из изменений при реформировании сферы высшего образования станет возможность для студентов самим выбирать учебную годовую нагрузку и возможность быстрее закончить бакалавриат.

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Как реформируют систему высшего образования в Украине

В нашем государстве коренным образом трансформируют сферу высшего образования.

Так, МОН планирует заочную и вечернюю формы обучения заменить дистанционной.

Студенты также смогут выбрать специальность не при поступлении, а после первого или второго курса.

А студенты-контрактники смогут регулировать срок обучения самостоятельно и решать: учиться 3 или 6 лет, например.