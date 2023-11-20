Про це заявив заступник очільника Міносвіти з питань вищої освіти Михайло Винницький. Він, зокрема, прокоментував норми законопроєкту про розвиток індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті.

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МОН має намір розвивати індивідуальні освітні траєкторії студентів

Винницький розповів, що студенти повинні самі ухвалювати рішення щодо власної освітньої траєкторії під час навчання. При цьому бути відповідальним за обраний шлях.

Коли ви самі вибираєте викладача та курс, ви формуєте конкуренцію та поліпшуєте якість освіти. Коли ви самі обираєте, скільки кредитів узяти для себе цьогоріч, регулюючи тим самим своє навантаження, ви формуєте свій освітній процес. Це все і є складовою суб'єктності,

– уточнив посадовець.

Зауважимо, однією зі змін під час реформування сфери вищої освіти буде можливість для студентів самим обирати навчальне річне навантаження та можливість швидше закінчити бакалаврат.

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Як реформують систему вищої освіти в Україні

У нашій державі докорінно трансформують сферу вищої освіти.

Так, МОН планує заочну та вечірню форми навчання замінити дистанційною.

Студенти також зможуть обрати спеціальність не під час вступу, а після першого чи другого курсу.

А студенти-контрактники зможуть регулювати термін навчання самостійно і вирішувати: вчитися 3 чи 6 років, до прикладу.