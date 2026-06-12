Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

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Когда стартует новая образовательная программа?

С 1 сентября 2027 года ученики, переходящие в 10 класс, смогут выбирать между академическим и профессиональным направлениями обучения. Профессиональное направление предусматривает получение полного общего среднего образования вместе с практической подготовкой по выбранному профилю.

Учащимся будет доступно 10 направлений подготовки, в частности аграрное, строительное, транспортно-логистическое, инженерно-технологическое, медицинское, информационных технологий, бизнеса и администрирования, образовательно-гуманитарный, гостеприимства, а также услуг красоты и дизайна. Обучение продлится три года и составит 180 кредитов ЕКТС, при этом доля профильных дисциплин будет постепенно расти.

В первый год предусмотрен адаптационный этап, а далее – углубленное изучение специализированных предметов. Более трети программы будут составлять профильные компоненты, а более 11% – выборочные дисциплины.

Содержание обучения будет адаптироваться к выбранному направлению: например, в ИТ-профиле усиливается математика и цифровые технологии, в медицинском – биология и химия, в бизнес-направлении – математика и иностранный язык. Общеобразовательные предметы будут изучаться в практическом контексте будущей профессии.

В Министерстве образования и науки отмечают, что такая модель приближает украинскую систему к европейским практикам, где профессиональное образование является полноценной частью старшей школы. По завершении обучения выпускники будут получать свидетельство о полном общем среднем образовании и смогут подтвердить профессиональную квалификацию через соответствующие центры. Далее они смогут выбирать дальнейший путь – поступление в учебные заведения или начало профессиональной деятельности.

Напомним, с 2027 года в Украине полноценно заработает реформа старшей профильной школы, которая предусматривает 12-летнее обучение и два направления образования – академическое и профессиональное. Пилотирование реформы началось в сентябре прошлого года и предусматривает тестирование новых образовательных программ. По словам министра образования Оксена Лисового, на данный момент около 80% общин уже сформировали сети академических лицеев. Кроме того, в рамках реформы для 10–12 классов не будет установлено обязательное требование о наличии не менее 300 учеников.