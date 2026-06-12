Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

Дивіться також У коледжах України оновлять стандарти освіти

Коли стартує нова освітня програма?

З 1 вересня 2027 року учні, які переходитимуть до 10 класу, зможуть обирати між академічним і професійним напрямами навчання. Професійний напрям передбачає здобуття повної загальної середньої освіти разом із практичною підготовкою за обраним профілем.

Учням буде доступно 10 напрямів підготовки, зокрема аграрний, будівельний, транспортно-логістичний, інженерно-технологічний, медичний, інформаційних технологій, бізнесу та адміністрування, освітньо-гуманітарний, гостинності, а також послуг краси та дизайну. Навчання триватиме три роки та становитиме 180 кредитів ЄКТС, при цьому частка профільних дисциплін поступово зростатиме.

У перший рік передбачено адаптаційний етап, а далі – поглиблене вивчення спеціалізованих предметів. Понад третину програми становитимуть профільні компоненти, а понад 11% – вибіркові дисципліни.

Зміст навчання адаптуватиметься до обраного напряму: наприклад, в ІТ-профілі посилюється математика та цифрові технології, у медичному – біологія та хімія, у бізнес-напрямі – математика та іноземна мова. Загальноосвітні предмети вивчатимуться у практичному контексті майбутньої професії.

У Міністерстві освіти і науки зазначають, що така модель наближує українську систему до європейських практик, де професійна освіта є повноцінною частиною старшої школи. Після завершення навчання випускники отримуватимуть свідоцтво про повну загальну середню освіту та зможуть підтвердити професійну кваліфікацію через відповідні центри. Далі вони зможуть обирати подальший шлях – вступ до закладів освіти або початок професійної діяльності.

Нагадаємо, з 2027 року в Україні повноцінно запрацює реформа старшої профільної школи, яка передбачає 12-річне навчання та два напрями освіти – академічний і професійний. Пілотування реформи розпочалося у вересні минулого року і передбачає тестування нових освітніх програм. За словами міністра освіти Оксена Лісового, наразі близько 80% громад уже сформували мережі академічних ліцеїв. Крім того, у межах реформи для 10 – 12 класів не встановлюватимуть обов'язкову вимогу щодо наявності щонайменше 300 учнів.