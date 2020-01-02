Семья военного разыскала школьницу, которая написала трогательное письмо на фронт

Жена участника боевых действий на востоке Украины разыскала шестиклассницу, которая в 2014 году написала трогательное письмо на передовую. Девочку помогло найти сообщение в фейсбуке.

Об истории одного листа рассказала Светлана Кабанець на своей странице в фейсбук.

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Во многих украинских школах существует традиция – рисовать рисунки и писать письма военным на передовую. Семью одного участника боевых действий сильно поразило письмо от незнакомой девочки и они захотели разыскать школьницу, чтобы ее поблагодарить.

Знаю, вам холодно не в теле, а в душе,

– писала школьница.

В письме было указано, что автором является девочка из Черновцов Сорока Мария – ученица 6-А класса. Однако неизвестно, в какой именно школе учится Мария.



Девочка не указала в какой именно школе она училась / фото: Черновцы-инфо

На следующий день после публикации поста, девочку удалось найти. Она оказалась ученицей черновицкой гимназии №7 была очень тронута и удивлена, что письмо тогда пришло, а то, что ее разыскали, стало новогодним чудом.

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По словам Светланы Кабанец, письмо ее мужу они будут хранить всю жизнь.