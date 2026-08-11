Так как же правильно: "кулькова" или "шарикова" ручка и почему возникает путаница – рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Шариковая" – откуда взялось это название?

Казалось бы, что здесь сложного: ручка есть ручка. Но стоит присмотреться к ее названию – и уже возникает языковой вопрос: почему на украинском ее называют "шарикова"?

"Дай мне шариковую ручку" – фраза, которую, наверное, слышал каждый. Она настолько привычна, что многие даже не задумываются, почему-то не "шариковая"?

Ответ кроется не только в украинском языке, но и в истории самого изобретения.

Слово "шариковая" – это форма, образованная от русского "шарик" с помощью суффикса "-ов-": "шарик" → "шариковый". Именно эта ошибка распространилась и в других названиях:"шариковый подшипник", "воздушный шарик", "шарики за ролики зашли" и даже в кличке собаки – Шарик.

В украинском языке для маленькой круглой детали есть собственный эквивалент – "кулька". От него естественным образом образуется прилагательное "кульковий": "кулька" → "кульковий". Поэтому на украинском – "кулькова ручка".

Важно, что здесь идет речь не просто о замене одного слова другим. "Шариковая" – это калькированный для украинского языка вариант русского названия, тогда как "кулькова" построена по украинским словообразовательным нормам.

Почему ручка именно "кульковая"?

Название очень точно описывает принцип работы ручки. Внутри ее пишущего узла находится маленький шарик, который свободно вращается. Когда мы ведем ручкой по бумаге, шарик забирает чернила из резервуара и переносит их на поверхность.

Именно эта деталь и дала название ручке во многих языках.

Кстати, история изобретения тоже интересна. Еще в 1888 году американец Джон Дж. Лауд запатентовал пишущий прибор с шариком на конце. Он предназначался прежде всего для письма на шероховатых поверхностях, в частности на коже. Но тогда он не стал популярным.

А современную шариковую ручку связывают прежде всего с венгерским журналистом и изобретателем Ласло Биро, который в 1930-х годах работал над конструкцией ручки с более густыми чернилами, похожими на типографские. В 1938 году Биро получил патент на свой вариант шариковой ручки. Важную роль в распространении изобретения сыграл его брат Дьердь Биро, который помогал работать над чернилами. Именно поэтому в английском языке слово"biro" стало названием шариковой ручки в некоторых странах.

Кто изобрел ручку: смотрите видео

Во время Второй мировой войны такие ручки заинтересовали британских военных, поскольку они лучше работали на высоте, чем традиционные чернильные ручки.

Таким образом, маленький шарик внутри ручки не только изменил способ письма, но и дал название целому типу письменных принадлежностей.

А если кто-то попросит у вас "шариковую", не спешите исправлять. Просто подайте "кулькову" – и пусть правильное слово распространяется из рук в руки. Говорите на украинском!