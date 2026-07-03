О том, что изначально означало слово "ширинка", рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Виктора Дяченко.

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Что такое "ширинка" на украинском языке?

"У тебя ширинка расстегнулась!" – эту фразу хотя бы раз в жизни слышал почти каждый. Но мало кто знает, что слово "ширинка" изначально означало совсем не то, о чем мы думаем сегодня.

Если заглянуть в украинские словари, то можно увидеть, что первоначальное значение слова "ширинка" – небольшой кусок ткани, платок или декоративное полотенце, а даже – скатерть (она же – обрус). Им украшали дом, накрывали хлеб, дарили на свадьбах или использовали во время народных обрядов.

Именно в таком значении это слово можно найти в украинских народных песнях и классической литературе.

Маруся вышивает сухозолотом [сухозлиткой] тонкую-тоненькую ширинку, а я пряду у печки . (Юрий Федькович).

. (Юрий Федькович). Девичьи головные повязки у белорусов обычно изготавливались из тонкого кужельного полотна домашнего производства. Такая повязка называется наметкой, ширинкой. (из научной литературы).

Например, в произведениях Ивана Котляревского и в этнографических записях XIX века "ширинка" – это именно вышитое полотенце или платок, а не деталь одежды.

Откуда происходит слово "ширинка" и какие еще есть похожие слова?

Название "ширинка" происходит от прилагательного "широкий". Когда-то так называли широкий кусок ткани на всю ширину ткацкого станка. Такое полотно ценилось, потому что не было сшито из отдельных кусков.

Со временем это слово стали использовать и в отношении широкой вставки или разреза в одежде. Так постепенно оно приобрело новое значение.

Но это слово, а точнее "ширінька" – как полоса ткани, которую вшивают в верхнюю переднюю часть брюк, вы встретите уже в словарях советского времени. В частности, в "Словаре украинского языка": в 11 томах / АН УССР. Институт языкознания; под ред. И. К. Белодида, 1970–1980 гг.

Интересно! А если вам интересно, как правильно по-украински – "штани" или "брюки", то об этом мы писали ранее.

Впрочем, среди портных и дизайнеров одежды бытует и другое слово – гульфик. Само слово пришло к нам из нидерландского языка – gulp, которое означает "клапан", "лопасть".

Сначала так называли часть панталон, брюк, которая пристегивалась к поясу, и элемент доспехов для защиты гениталий. А позже – деталь передней половинки брюк для отделки потайной застежки-молнии, пуговиц.

Что означало слово "ширинка": смотрите видео

А вот в архитектурных справочниках встречается похожее слово – "ширінка", и означает оно прямоугольную выемку в каменной стене, окруженную профилированной рамкой и нередко украшенную цветной плиткой или каменной резьбой (сравнивают с – филенка).

Знаете ли вы, что слова "ширинка", "ширинька" и "ширинка" имеют разные значения?

Так как же правильно? Если речь идет о современной одежде, можно смело сказать: "У тебя ширинка расстегнулась" или "гульфик"

А если читаете украинскую классику или народные песни, помните: там "ширинка" чаще всего означает вышитое рушник или платок, а не застежку на брюках.

Это слово – прекрасный пример того, как язык меняется вместе с жизнью людей. Одно слово может прожить несколько веков и сохраниться до наших дней, но уже с другим значением.