Що спочатку означало слово "ширинка", розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавця Віктора Дяченка.

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Що таке "ширинка" українською?

"У тебе ширинка розстібнулася!" – цю фразу хоча б раз у житті чув майже кожен. Але мало хто знає, що слово "ширинка" спочатку означало зовсім не те, про що ми думаємо сьогодні.

Коли ми зазирнемо до українських словників, то побачимо, що первісне значення слова "ширинка" – невеликий шматок полотна, хустка або декоративний рушничок, та навіть – скатертина (вона ж – обрус). Ним прикрашали оселю, накривали хліб, дарували на весіллях або використовували під час народних обрядів.

Саме в такому значенні це слово можна знайти в українських народних піснях і класичній літературі.

Маруся вишиває сухозолотом [сухозліткою] тонку-тонесеньку ширинку, а я пряду у запічку. (Юрій Федькович).

(Юрій Федькович). Дівочі головні пов'язки у білорусів були звичайно з тонкого кужільного полотна домашньої роботи. Така пов'язка називається наміткою, ширинкою. (з наукової літератури)

Наприклад, у творах Іван Котляревський та в етнографічних записах XIX століття "ширинка" – це саме вишитий рушничок або хустка, а не деталь одягу.

Звідки походить слово "ширинка" і які ще є схожі слова?

Назва "ширинка" походить від прикметника "широкий". Колись так називали широкий шматок тканини на всю ширину ткацького верстата. Таке полотно цінувалося, бо не було зшито з окремих шматків.

Згодом слово почали вживати й щодо широкої вставки або розрізу в одязі. Так поступово воно набуло нового значення.

Але це слово, а точніше "ширінька" – як смуга тканини, яку вшивають у верхню передню частину штанів, ви зустрінете уже у словниках радянського часу. Зокрема у Словнику української мови: в 11 томах / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда 1970 – 1980 років.

Цікаво! А якщо вам цікаво, як правильно українською "штани" чи "брюки", то про це ми писали раніше.

Втім, серед кравців та дизайнерів одягу побутує й інше слово – гульфик. Саме слово прийшло до нас з нідерландської мови – gulp, яке означає "клапан", "лопать".

Спочатку так називали частину панталон, брюк, яка пристібалася до пояса та елемент обладунку для охорони геніталій. А пізніше – деталь передньої половинки брюк для обробки потайної застібки-блискавки, ґудзиків.

Що означало слово "ширинка": дивіться відео

А от архітектурні довідники мають схоже слово – "ширінка", і означає воно прямокутну виїмку у мурованій стіні, оточену профільованою рамкою і нерідко прикрашена кольоровими кахлями або кам'яним різьбленням (порівнюють із – фільонка).

Знали, що слова "ширинка", "ширінька" і "ширінка" мають різні значення?

То як же правильно? Якщо йдеться про сучасний одяг, можна сміливо сказати: "У тебе ширинка розстібнулася" чи гульфик"

А якщо читаєте українську класику чи народні пісні, пам'ятайте: там ширинка найчастіше означає вишитий рушничок або хустку, а не застібку на штанах.

Це слово є чудовим прикладом того, як мова змінюється разом із життям людей. Одне слово може прожити кілька століть і зберегтися до наших днів, але вже з іншим значенням.