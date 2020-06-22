Как выпускникам получить аттестат после отмены ГИА: пошаговая инструкция
Выпускникам, которые не захотят сдавать государственную итоговую аттестацию, выдадут аттестаты с записью "освобожден (а)" в соответствующей графе. Это стало возможным после отмены в Украине обязательной ГИА из-за карантина.
Процедуру выдачи ученикам свидетельств о получении полного общего среднего образования и приложений к ним разъяснили в пресс-центре Минобразования.
К теме Зеленский подписал закон, освобождающий школьников от ГИА
Как действовать выпускниками, которые хотят пройти ГИА
- Руководители учреждений общего среднего и профессионального образования должны создать реестр учащихся, желающих пройти ГИА. Эти выпускники получат свидетельства о получении образования и приложения к ним на основе результатов внешнего независимого оценивания или испытания в учебном заведении.
- Тем, кто желает пройти ГИА, нужно подать заявление в подтверждение. Заявление должно быть от совершеннолетних учеников или от одного из родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего.
- Такое заявление можно подать в учреждение лично или отправить скан-копию по электронной почте. Конечный срок и способ подачи заявления определяет учебное заведение.
Для выпускников, желающих пройти ГИА в форме ВНО, заведениям необходимо:
- организовать подвоз школьников к пунктам тестирования;
- после получения от УЦОКО результатов ГИА в форме ВНО выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования, отметив результаты в соответствующей графе бланка приложения.
Для выпускников, которые хотят пройти ГИА в учебном заведении, заведениям необходимо:
- проверить наличие права проходить ГИА именно в учебном заведении согласно Порядку проведения ГИА;
- организовать ГИА в письменной форме по задачам и в сроки, утвержденные руководителем учебного заведения, но не позднее окончания учебного года;
- после прохождения ГИА выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования с указанием результатов ГИА в соответствующей графе бланка приложения.
Важно ВНО-2020: как будет происходить тестирование в условиях карантина
Что известно об отмене обязательной ГИА
- Президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий обязательную государственную итоговую аттестацию в 2020 году. Ранее такую инициативу главы государства поддержала Верховная Рада. За изменение тогда проголосовали 356 парламентариев.
- На прохождение ВНО в 2020 году записались 380 тысяч выпускников, но 25 – 35% не будут после этого вступать в учреждения высшего образования.
- Именно поэтому президент Зеленский предложил возможность, чтобы государственную итоговою аттестацию провели не в форме ВНО, а в форме годового оценивания работы школьников.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter