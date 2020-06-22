Выпускникам, которые не захотят сдавать государственную итоговую аттестацию, выдадут аттестаты с записью "освобожден (а)" в соответствующей графе. Это стало возможным после отмены в Украине обязательной ГИА из-за карантина.

Процедуру выдачи ученикам свидетельств о получении полного общего среднего образования и приложений к ним разъяснили в пресс-центре Минобразования. К теме Зеленский подписал закон, освобождающий школьников от ГИА Как действовать выпускниками, которые хотят пройти ГИА Руководители учреждений общего среднего и профессионального образования должны создать реестр учащихся, желающих пройти ГИА . Эти выпускники получат свидетельства о получении образования и приложения к ним на основе результатов внешнего независимого оценивания или испытания в учебном заведении.

. Эти выпускники получат свидетельства о получении образования и приложения к ним на основе результатов внешнего независимого оценивания или испытания в учебном заведении. Тем, кто желает пройти ГИА, нужно подать заявление в подтверждение . Заявление должно быть от совершеннолетних учеников или от одного из родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего.

. Заявление должно быть от совершеннолетних учеников или от одного из родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего. Такое заявление можно подать в учреждение лично или отправить скан-копию по электронной почте. Конечный срок и способ подачи заявления определяет учебное заведение. Для выпускников, желающих пройти ГИА в форме ВНО, заведениям необходимо: организовать подвоз школьников к пунктам тестирования;

после получения от УЦОКО результатов ГИА в форме ВНО выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования, отметив результаты в соответствующей графе бланка приложения. Для выпускников, которые хотят пройти ГИА в учебном заведении, заведениям необходимо: проверить наличие права проходить ГИА именно в учебном заведении согласно Порядку проведения ГИА;

организовать ГИА в письменной форме по задачам и в сроки, утвержденные руководителем учебного заведения, но не позднее окончания учебного года;

после прохождения ГИА выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования с указанием результатов ГИА в соответствующей графе бланка приложения. Важно ВНО-2020: как будет происходить тестирование в условиях карантина Обратите внимание! Получатели образования, претендующие на золотую или серебряную медаль, имеют право получить такие медали без прохождения ГИА. Что известно об отмене обязательной ГИА Президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий обязательную государственную итоговую аттестацию в 2020 году. Ранее такую ​​инициативу главы государства поддержала Верховная Рада. За изменение тогда проголосовали 356 парламентариев.

На прохождение ВНО в 2020 году записались 380 тысяч выпускников, но 25 – 35% не будут после этого вступать в учреждения высшего образования.

Именно поэтому президент Зеленский предложил возможность, чтобы государственную итоговою аттестацию провели не в форме ВНО, а в форме годового оценивания работы школьников.