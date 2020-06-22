Випускникам, які не захочуть складати державну підсумкову атестацію, видадуть атестати із записом "звільнений(а)" у відповідній графі. Це стало можливим після скасування в Україні обов'язкової ДПА через карантин.

Процедуру видачі учням свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти і додатків до них роз'яснили в пресцентрі Міносвіти. До теми Зеленський підписав закон, що звільняє школярів від ДПА Як діяти випускниками, які хочуть пройти ДПА Керівники закладів загальної середньої та професійної освіти повинні створити реєстр учнів, які бажають пройти ДПА . Ці випускники отримають свідоцтва про здобуття освіти і додатки до них на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання або випробування в закладі освіти.

. Ці випускники отримають свідоцтва про здобуття освіти і додатки до них на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання або випробування в закладі освіти. Тим, хто бажає пройти ДПА, потрібно подати заяву на підтвердження . Заява має бути від повнолітніх учнів або від одного з батьків чи інших законних представників неповнолітнього.

. Заява має бути від повнолітніх учнів або від одного з батьків чи інших законних представників неповнолітнього. Таку заяву можна подати до закладу особисто або надіслати скан-копію електронною поштою. Кінцевий термін і спосіб подання заяви визначає заклад освіти. Для випускників, які бажають пройти ДПА у формі ЗНО, закладам необхідно: організувати підвезення школярів до пунктів тестування;

після отримання від УЦОЯО результатів ДПА в формі ЗНО видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, зазначивши результати у відповідній графі бланку додатку. Для випускників, які хочуть пройти ДПА у закладі освіти, закладам необхідно: перевірити наявність права проходити ДПА саме в закладі освіти згідно з Порядком проведення ДПА;

організувати ДПА в письмовій формі за завданнями та у строки, затверджені керівником закладу освіти, але не пізніше закінчення навчального року;

після проходження ДПА видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти із зазначенням результатів ДПА у відповідній графі бланку додатку. Важливо ЗНО-2020: як відбуватиметься тестування в умовах карантину Зверніть увагу! Здобувачі освіти, які претендують на золоту або срібну медаль, мають право отримати такі медалі без проходження ДПА. Що відомо про скасування обов'язкової ДПА Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову державну підсумкову атестацію у 2020 році. Раніше таку ініціативу глави держави підтримала Верховна Рада. За зміни тоді проголосували 356 парламентарів.

На проходження ЗНО у 2020 році записалися 380 тисяч випускників, але 25 – 35% не будуть після цього вступати до закладів вищої освіти.

Саме тому президент Зеленський запропонував можливість, щоб держпідсумкову атестацію провели не в формі ЗНО, а в формі річного оцінювання роботи школярів.