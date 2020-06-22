Як випускникам отримати атестат після скасування ДПА: покрокова інструкція
Випускникам, які не захочуть складати державну підсумкову атестацію, видадуть атестати із записом "звільнений(а)" у відповідній графі. Це стало можливим після скасування в Україні обов'язкової ДПА через карантин.
Процедуру видачі учням свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти і додатків до них роз'яснили в пресцентрі Міносвіти.
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Як діяти випускниками, які хочуть пройти ДПА
- Керівники закладів загальної середньої та професійної освіти повинні створити реєстр учнів, які бажають пройти ДПА. Ці випускники отримають свідоцтва про здобуття освіти і додатки до них на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання або випробування в закладі освіти.
- Тим, хто бажає пройти ДПА, потрібно подати заяву на підтвердження. Заява має бути від повнолітніх учнів або від одного з батьків чи інших законних представників неповнолітнього.
- Таку заяву можна подати до закладу особисто або надіслати скан-копію електронною поштою. Кінцевий термін і спосіб подання заяви визначає заклад освіти.
Для випускників, які бажають пройти ДПА у формі ЗНО, закладам необхідно:
- організувати підвезення школярів до пунктів тестування;
- після отримання від УЦОЯО результатів ДПА в формі ЗНО видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, зазначивши результати у відповідній графі бланку додатку.
Для випускників, які хочуть пройти ДПА у закладі освіти, закладам необхідно:
- перевірити наявність права проходити ДПА саме в закладі освіти згідно з Порядком проведення ДПА;
- організувати ДПА в письмовій формі за завданнями та у строки, затверджені керівником закладу освіти, але не пізніше закінчення навчального року;
- після проходження ДПА видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти із зазначенням результатів ДПА у відповідній графі бланку додатку.
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Що відомо про скасування обов'язкової ДПА
- Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову державну підсумкову атестацію у 2020 році. Раніше таку ініціативу глави держави підтримала Верховна Рада. За зміни тоді проголосували 356 парламентарів.
- На проходження ЗНО у 2020 році записалися 380 тисяч випускників, але 25 – 35% не будуть після цього вступати до закладів вищої освіти.
- Саме тому президент Зеленський запропонував можливість, щоб держпідсумкову атестацію провели не в формі ЗНО, а в формі річного оцінювання роботи школярів.
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