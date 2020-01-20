Школьники смогут бесплатно улучшить успеваемость на дополнительных занятиях – Новосад
Теперь ученикам школ и колледжей, у которых успешность ниже средней, не нужно будет платить деньги за дополнительные занятия с репетиторами. Они смогут за государственные средства подтянуть свои знания на внеклассных индивидуальных занятиях.
Дети с плохой успеваемостью смогут бесплатно заниматься с учителями. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала министр образования Анна Новосад.
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По ее словам, в публичных школах фактически появляется право на "узаконенное репетиторство".
Закон, который на прошлой неделе принял парламент, предоставляет такую возможность. Это то, что мы дописали по результатам PISA, что позволяет иметь индивидуальное занятие, если есть определенная потребность улучшить знания по тому или иному предмету,
– сообщила министр образования Анна Новосад.
Также она добавила, что для такого формата нужны дополнительные ресурсы, которые еще нужно просчитать. Главная же задача – предоставить хорошие знания и умения овладевать материалом. "Наша цель – предоставить всем возможность иметь знания на уровне, который должен обеспечивать государство", – заявила Новосад.
А на вопрос о рисках, которые несет за собой нововведение, министр ответила, что законодательством пока невозможно урегулировать все процессы. Все будет базироваться на доверии к учителям.
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"К тому же должно быть понимание, если у учителя весь класс резко начинает хуже учиться, и после уроков, предусмотренных планом, все идут на внеклассные уроки, то это будет определенным звоночком для директора, что что-то идет не так", – добавила Новосад.
Как школьники разных стран составили тест PISA / инфографика 24 канала