Школьники смогут бесплатно улучшить успеваемость на дополнительных занятиях – Новосад

Теперь ученикам школ и колледжей, у которых успешность ниже средней, не нужно будет платить деньги за дополнительные занятия с репетиторами. Они смогут за государственные средства подтянуть свои знания на внеклассных индивидуальных занятиях.

Дети с плохой успеваемостью смогут бесплатно заниматься с учителями. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала министр образования Анна Новосад.

Читайте также: Учителя русскоязычных школ пройдут курсы для преподавания на украинском

По ее словам, в публичных школах фактически появляется право на "узаконенное репетиторство".

Закон, который на прошлой неделе принял парламент, предоставляет такую ​​возможность. Это то, что мы дописали по результатам PISA, что позволяет иметь индивидуальное занятие, если есть определенная потребность улучшить знания по тому или иному предмету,

– сообщила министр образования Анна Новосад.

Также она добавила, что для такого формата нужны дополнительные ресурсы, которые еще нужно просчитать. Главная же задача – предоставить хорошие знания и умения овладевать материалом. "Наша цель – предоставить всем возможность иметь знания на уровне, который должен обеспечивать государство", – заявила Новосад.

А на вопрос о рисках, которые несет за собой нововведение, министр ответила, что законодательством пока невозможно урегулировать все процессы. Все будет базироваться на доверии к учителям.

К теме: Ликвидация интернатов и инклюзия: Верховная Рада приняла закон о среднем образовании

"К тому же должно быть понимание, если у учителя весь класс резко начинает хуже учиться, и после уроков, предусмотренных планом, все идут на внеклассные уроки, то это будет определенным звоночком для директора, что что-то идет не так", – добавила Новосад.



Как школьники разных стран составили тест PISA / инфографика 24 канала