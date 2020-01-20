Школярі зможуть безкоштовно покращити успішність на додаткових заняттях – Новосад

Тепер учням шкіл та коледжів, у яких успішність нижча середньої, не потрібно буде платити гроші за додаткові заняття з репетиторами. Вони зможуть за державні кошти підтягнути свої знання на позакласних індивідуальних заняттях.

Діти з поганою успішністю зможуть безкоштовно займатись з вчителями. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповіла міністерка освіти Ганна Новосад.

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За її словами, в публічних школах, фактично, з’являється право на "узаконене репетиторство".

Закон, який минулого тижня ухвалив парламент, надає таку можливість. Це те, що ми дописали за результатами PISA, що дає змогу мати індивідуальне заняття, якщо є певна потреба поліпшити знання з того чи іншого предмета,

– повідомила міністерка освіти Ганна Новосад.

Також вона додала, що для такого формату потрібні додаткові ресурси, які ще потрібно прорахувати. Головне ж завдання – надати хороші знання та вміння опановувати матеріал. "Наша мета – надати всім можливість мати знання на рівні, який має забезпечувати держава", – заявила Новосад.

А на запитання про ризики, які несе за собою нововведення, міністерка відповіла, що законодавством поки неможливо врегулювати всі процеси. Все базуватиметься на довірі до вчителів.

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"До того ж має бути розуміння, якщо в учителя увесь клас різко починає гірше вчитися, і після уроків, передбачених планом, усі йдуть на позакласні уроки, то це буде певним дзвіночком для директора, що щось йде не так", – додала Новосад.



Як школярі різних країн склали тест PISA / інфографіка 24 каналу