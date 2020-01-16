Школьников призывают вырастить дома кристалл: детали конкурса

В Украине продолжается конкурс "Кристаллы", на который могут отправиться школьники любого возраста. За выращенные в домашних условиях кристаллы можно получить приз. Старшие школьники смогут отправиться на премию профессора Гладышевского.

Конкурс предусмотрен для школьников 6-12 лет, а также 12-18, пишет пресс-служба МОН.

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Сначала будет проходить квалификация. Младшие участники подают онлайн-заявки организаторам до 1 февраля. Старшая категория до 20 марта. Кроме практической работы над кристаллом, старшие школьники должны подать тезисы научных исследований на тему "Кристаллы и Гаджеты". Задание можно выполнять как на украинском, так и на английском.

Министерство образования предостерегает школьников выращивать кристаллы только под присмотром взрослых. Инструкции и названия веществ получат все зарегистрированные участники.

Уже весной этого года выращенные кристаллы нужно выслать на оценку специального жюри.

Подробнее об условиях можно узнать по ссылке.

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Сколько в Украине в целом школьников?

Всего в украинских школах учатся свыше 3 миллионов 800 тысяч учеников.